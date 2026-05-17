Невена Бозукова призна за Красимир Ванков

Невена Бозукова-Неве разкри в студиото на "Животът по действителен случай" по bTV кои са били най-трудните моменти в живота й.

"Не чувствам вина, че дъщеря ми Магдалина трябваше да живее от 2-годишна при родителите ми във Варна. Все пак тя проходи и проговори пред мен. Но ми беше тъжно, че изпускам важни неща", довери пред водещата Алекс Сърчаджиева популярната актриса и риалити героиня.

Бъдещата звездна комедиантка ражда първото си дете, когато е още първа година студентка в НАТФИЗ.

"Влюбих се на 18 години. Слава на Господа, мама Надя ми помагаше в отглеждането на Магдалина. Използвах нощните влакове до Варна, за да я видя. Чувахме се редовно", разказа още Неве.

Вторият тежък момент в живота й е загубата на баща й.

"Обади ми се една моя близка приятелка, тръгнахме с племенниците на баща ми към Луковит, където съм живяла като дете, после с колата към Варна... Мога да опиша този ден не по часове, а по секунди. Погребението беше в 12 часа. Тръгвайки да го полагат, се обърнах и си тръгнах. Защото звукът на падаща пръст не е моето, не искам по такъв начин да затрупвам човек... Хванах си колата и се прибрах в София. Същата вече имах представление и то не можеше по никакъв начин да отпадне", описва кошмарния ден популярната комичка.

Тя обаче е уверена, че баща й е щастлив, спокоен и горд за нея горе на небето.

"Имам си един малък ритуал преди всяко представление. Споменавам името му и колко го обичам", довери през сълзи Неве.

Третото й драматично преживяване е свързано с шоуто "Traitors: Игра на предатели". Бозукова подчертава, че дори и отстрани да е изглеждало, че се е справила с мисията да стане предател, това не се е получило.

"Тази роля не ми се отдаде докрай", смята актрисата.

"Станах предател не по мое желание в "Игра на предатели". Отвратителен момент, като когато, преди да си отидеш, всичко ти минава като на филм. Питах се какво ме чака? Имам приятели сред тези хора. Питах се дали ще се справя, а аз съм много лоялна към моите приятели. Това беше чисто човешко предизвикателство. Много тежко психологическо е това пречупване, за да влезеш докрай в ролята. Но аз не можах да вляза докрай. И някъде се счупих. Психолозите не са могли да ме разгадаят докрай", посочва Невена Бозукова.

Неве за първи път осветява публично и причините за тежкия си развод със своя втори съпруг - продуцента Красимир Ванков.

"Красимир много ме гони. Срещнахме се на сцената на Народния театър в "На дъното". Той и още няколко студенти от Консерваторията бяха в оркестъра, Красимир свиреше на кларинет", спомня си първата им среща известната комедиантка.

"18 години живяхме заедно. Много е, достатъчно много е. И той, и аз сме разбрали много по-рано от фактическата раздяла, че нещата не вървят между нас. Започнахме да се отдалечаваме дори човешки в някакви избори и решения. И там започна да му става малко неприятно. Дори естетически се разминавахме, дори в морално-етично отношение, в неща, с които аз не се съгласявах, а той искаше да направи, а сигурно е било и обратното. Две години, преди да се разделим, усетих, че съм загубила много неща от себе си, които искам да върна, за да са си мои, да ги показвам...

Това беше причината според мен някак си да стигнем до раздялата. Аз исках нещо, което вече бях загубила. Това ме побърква, защото пред компромиса предпочетох детето да види майка си и баща си щастливи. Всичко друго е логистика. Дадохме си каквото можахме. Това са 18 години заедно, но аз бързо се съвземам", сподели в студиото на "Живот по действителен случай" Бозукова.

По думите й тя не се е виждала често след развода с бившия си съпруг.

"Съдбата не ни е сблъсквала много. Той ли се е криел, аз ли... Красимир имаше повече проблеми с нашето виждане след раздялата, защото какво си правил с един човек 18 години, ако не можеш след раздялата да му кажеш "здравей"? Сега вече си казваме", твърди Неве.

Тя не скрива, че дъщеря й от първия брак е преживяла най-тежко развода й.

"Магдалина реагира по такъв начин, защото Красимир я отгледа, той беше нейният баща. И с Никола проведохме този разговор. За да му кажа, че той не е виновен, че майка му и татко му са се разделили. Това не е негов, а техен проблем. Беше му трудно в началото, но той има чувство за хумор и дори се шегуваше, че вече ще получава подаръци от две къщи", спомня си звездната комедиантка.

Бозукова е щастлива, че напоследък вече може да се отдаде на рисуването. Тя е завършила Художествената гимназия, но покрай театъра загърбила живописта.

"Когато ми е тъжно, започвам да рисувам. Дори в кефа си отварям едни платна и рисувам. В тъгата много ми е помагало рисуването да изхвърля един неща от себе си. Вдъхновявам се от емоции, от човешка песен... Представям си щастието като къща край морето, с развяващи се бели пердета, където да рисувам", описвма най-голямата си мечта актрисата.

