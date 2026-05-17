Светът полудя по Дара! Медиите навсякъде гърмят за успеха

Историческата победа на Дара на "Евровизия" се превърна в сензация номер едно за водещите медии по света, а България буквално попадна във фокуса на международния музикален свят. От Си Ен Ен и Би Би Си до "Гардиън", Асошиейтед прес и "Ню Йорк таймс" - огромни сили от цял свят отделиха водещо място на триумфа на "Бангаранга". Коментатори, музикални критици и телевизионни водещи определиха изпълнението на Дара като едно от най-силните и запомнящи се в историята на конкурса. Българската звезда не просто спечели "Евровизия" - тя се превърна в глобален феномен.

"Гардиън" и Би Би Си: Дара бе сред големите звезди на вечерта

Британският "Гардиън" отличи България като едно от изпълненията, които рязко са се откроили сред останалите участници. Изданието подчерта модерната клубна визия, сценичната експлозия и силната енергия, която Дара е донесла на сцената във Виена.

Би Би Си също акцентира върху впечатляващото сценично присъствие на българската изпълнителка и отбеляза, че именно живото изпълнение е превърнало "Бангаранга" в един от големите фаворити на публиката.

Медията не пропусна и огромния контраст във финалното класиране, след като Великобритания остана на последното място само с един глас от украинското жури.

Асошиейтед прес и "Франс 24": България се превърна в голямата изненада

Асошиейтед прес определи класирането на Дара за финала като един от ключовите моменти на конкурса и отбеляза рязко нарасналия интерес към България още след полуфиналите.

Според "Франс 24" Дарина Йотова първоначално не е била сред основните фаворити за победата, но само за няколко дни е успяла да обърне всички прогнози благодарение на мощното си сценично присъствие, отличната хореография и заразяващата енергия на "Бангаранга".

РАИ полудя по "Бангаранга"

Истинска еуфория предизвика победата на България и в Италия. Коментаторите на италианската телевизия РАИ - поп звездата Елетра Ламборгини и телевизионният водещ Габриеле Корси - още преди финала предвидиха, че именно "Бангаранга" ще триумфира.

При обявяването на победата Елетра Ламборгини възкликна в ефир: „Бангаранга!“

Двамата коментатори не скриха възторга си от случилото се и заявиха, че песента на Дара е "слушаема, закачлива и лесна за запомняне", което според тях я прави истински паметна за историята на "Евровизия".

Елетра Ламборгини призна, че "Бангаранга" е била любимата ѝ песен още от първото слушане. „Дара излъчва чудна енергия“, заяви италианската звезда.

Габриеле Корси също не скри емоциите си: „Бангаранга е танц, който подканя за отприщване. Тогава нека да бъде "Бангаранга"!“

Италианските медии масово коментират триумфа на България, макар че не крият и разочарованието си от факта, че Италия със Сал Да Винчи и "Per sempre si" остана едва пета.

"Ню Йорк таймс": България сложи край на бурна Евровизия

Американският "Ню Йорк таймс" също постави акцент върху историческия успех на България и отбеляза, че Дара е донесла първата победа на страната ни в конкурса със своя "запомнящ се танцувален хит".

Изданието подчерта, че победата идва в особено напрегнато издание на "Евровизия", белязано от протести и политическо напрежение около участието на Израел.

Въпреки бурите около конкурса именно България и Дара успяха да превърнат музиката в големия победител на вечерта.

