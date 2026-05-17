Аз вече бях победител! Дара с емоционално признание след историческия успех

Дара преживя една от най-великите нощи в историята на българската музика, след като донесе първата победа за България на "Евровизия". След триумфа с "Bangaranga" изпълнителката излезе пред медиите във Виена видимо развълнувана, на моменти на ръба на сълзите, и отправи емоционални послания за любовта, музиката и силата да продължиш напред въпреки омразата.

Българската звезда се превърна в абсолютната сензация на конкурса, а думите й след победата обиколиха световните медии. "Bangaranga" спечели както публиката, така и журито, а Дара събра внушителните 516 точки и остави Израел далеч назад с 343.

Сълзите след победата

Още на официалната пресконференция след финала Дара трудно сдържаше емоциите си. „Не знам какво правя, но е прекрасно. Благодаря на всички за подкрепата. Невероятно е, не знам даже какво се случва сега. Но искам да благодаря на всички, които почувстваха силата на "Bangaranga". И аз мисля, че името на тази сила ние наричаме Господ или Вселената. И езикът, на който всички говорим, това е езикът на музиката“, каза Дара.

Певицата призна, че атмосферата на конкурса я е накарала да се почувства "като у дома си" още от първия ден. „Изключително съм благодарна за шанса да се явя на "Евровизия". Всеки ден, който прекарах тук, се чувствах в безопасност, подкрепяна и че всичко е възможно“, заяви Дара.

Любов, семейство и голямата подкрепа

Сред най-емоционалните моменти на вечерта бе признанието към съпруга ѝ, когото певицата посочи като човека, променил всичко.

„Не бях сигурна и имах съмнения в себе си и притеснения, но той просто ме подкрепи и каза съвсем категорично: "звъни веднага по телефона и отиваш да се явяваш на това състезание". Благодарение на него и на моето семейство съм тук“, призна изпълнителката.

Дара подчерта, че това е най-важната част от цялото пътешествие - да бъдеш "на правилното място с отворено сърце".

България покори Евровизия

Тази година България се завърна на конкурса след петгодишно отсъствие и буквално взриви сцената във Виена. Дара се появи под номер 12 в средата на шоуто и превърна "Bangaranga" в абсолютния хит на вечерта.

Генералният директор на БНТ Милена Милотинова не скри гордостта си след историческата победа. „Много съм горда от изпълнението тази вечер. Това, което Дара направи, е невероятно. Добре дошли в София следващата година“, заяви Милотинова.

Самата певица също се обърна към столицата с усмивка и шега. „Кмете, надявам се да подготвиш за гостите хубав червен килим, голям“, каза Дара.

Новата ера на конкурса

Победата на "Bangaranga" бе определена от част от екипа като началото на "нова ера" за Евровизия. „Лиза Ворн-Арнолд направи шоу, което хората не очакваха да видят. Според мен с победата на Дара започва нова ера за конкурса“, заяви продуцентът Илиас Кокотос.

Още преди финала Дара и екипът на "Bangaranga" получиха престижната награда "Марсел Безансон" за най-добро артистично изпълнение. „Никой не вярваше, че "Bangaranga" може да спечели. Да получа такава любов от публиката е като сън“, призна певицата.

Признанието за хейта и кризата

Най-силните думи на Дара дойдоха, когато тя заговори за тежките месеци след избора й за български представител. „Първоначално ме заля огромна вълна на хейт и омраза. Изпаднах в емоционална и психическа криза. Питах се защо трябва да си причинявам това“, разказа певицата.

Тя призна, че след трудния период е решила да даде всичко от себе си на сцената. „След като вече имахме песен, си казах: аз вече съм победител, защото това е точно моята песен. Любовта винаги побеждава, а не страхът“, заяви Дара.

Певицата определи победата като специален подарък за своите фенове и за десетата година от сценичната си кариера. „Моята мисия е да обединявам хората. За мен е уникален моментът, в който чувствам връзка с милиони хора по света“, каза още Дара.

