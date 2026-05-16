Ето какво се пее в „Бангаранга“. DARA с неочакван жест

"Bangarangа" е песен за свобода, бунт, женска сила и отказ да се живее по чужди правила. Тя е експлозивна, дръзка и носи усещане за „не ме спирай, аз съм в стихията си“. „Бангаранга“ е като музикален шамар към всичко, което може да спре човек или да го събори.

Основните теми в песента са:

да се освободиш от токсични хора

да си върнеш контрола над живота си

да бъдеш себе си, дори когато това плаши другите

да не се извиняваш за силата си

да вдигнеш шум, да се заявиш, да бъдеш чута

След втория полуфинал Дара се срещна с фенове и с медии и тогва се случи нещо, което убеди всички, че духът на Бангаранга излиза извън сцената.

Дара забеляза един от операторите сред хората, представители на различни медии и го попита - "Добре ли си? Изглеждаш ми изморен!"

Поп изпълнителката предположи, че той е изморен и има нужда от духа на "Bangaranga". В следващите секунди тя пя само за него, на ухо. Към песента й обаче се присъединиха всички фенове наоколо и тихото припяване внезапно избухна.

Аз съм хаосът, който влиза през вратата.

Идвам шумно, идва моят момент.

Не ме спирай, не ме укротявай — аз съм буря, която не можеш да държиш.

Казваш ми какво да правя, но аз не слушам.

Правя всичко по свой начин.

Ако не можеш да ме понесеш — отдръпни се.

Аз не се променям за никого.

Bangarangа — вдигам шум, разбивам тишината.

Bangarangа — правя каквото искам.

Bangarangа — не ме интересува кой какво мисли.

Аз съм тук, за да бъда себе си.

Не ми казвай да се успокоя.

Не ми казвай да бъда по‑тиха.

Аз съм огън, който не гасне.

И ако ти е много — това е твой проблем.

Аз съм силата, която идва, когато най‑малко очакваш.

Аз съм свободата, която не можеш да вържеш.

Аз съм момичето, което не се извинява.

Аз съм Bangarangа.

Тази вечер DARA с песента "Bangaranga" ще излезе на сцената във Виена за големия финал на "Евровизия". След горещото си изпълнение на полуфинала в четвъртък тя влезе в топ 10 на евентуалните победители, според букмейкърите. Според импровизирано гласуване сред журналистите, акредитирани във Виена, DARA може да заеме 3-тото място.

Тази вечер нашата представителка ще пее под номер 12, но този път гласуването ще започне веднага след първото изпълнение, уточнява "Блиц".

