Траволта неузнаваем, събра погледите на червения килим в Кан

Голямо признание развълнува звездата

16 май 26 | 20:20
Мая Петрова

Джон Траволта привлече вниманието по време на Филмов фестивал в Кан с напълно различна визия на премиерата на режисьорския си дебют „Пропелер: Еднопосочен нощен полет“.

72-годишният актьор се появи на червения килим с кремава вълнена барета и очила, което промени значително познатия му образ. Траволта беше облечен в класически черен костюм с плетен елек, бяла риза и вратовръзка.

На премиерата актьорът позира заедно с дъщеря си Ела Траволта, която участва във филма. 26-годишната Ела се появи в елегантна черна рокля и диамантени бижута. Към тях се присъединиха 11-годишният актьор Кларк Шотуел и продуцентът Джейсън Бъргър.

Малко преди прожекцията в театър „Дебюси“ организаторите на фестивала изненадващо връчиха на Джон Траволта почетна „Златна палма“ за цялостен принос към киното. Отличието му беше поднесено лично от директора на фестивала Тиери Фремо.

„Това е нещо отвъд Оскарите“, заяви развълнуваният Траволта при приемането на наградата. Актьорът е двукратно номиниран за „Оскар“ за ролите си в Треска в събота вечер и Криминале.

По думите му той не е очаквал подобно признание. Джон Траволта благодари на ръководството на фестивала и определи отличието като „изключително смиряващо“. Тази година почетна „Златна палма“ получават още Питър Джаксън и Барбра Стрейзънд.

Звездата от "Брилянтин" разкри, че първоначално дори не е вярвал, че филмът му ще бъде включен в селекцията на Кан. Според Тиери Фремо продукцията е била първият официално одобрен филм за фестивала през 2026 г.

„Пропелер: Еднопосочен нощен полет“ е базиран на детска книга, написана от самия него през 1997 г. Сюжетът проследява младия любител на самолетите Джеф, изигран от Кларк Шотуел, и неговата майка, които предприемат пътуване към Холивуд. Ела Траволта влиза в ролята на стюардеса.

Ела е дъщеря на Джон Траволта и покойната Кели Престън, която почина през 2020 г. след битка с рак на гърдата. Семейството има още двама синове – Бен и Джет. Най-големият син Джет Траволта почина трагично през 2009 г. на 16-годишна възраст след тежък припадък по време на семейна ваканция на Бахамите.

През последните години Ела Траволта постепенно изгражда самостоятелна кариера в киното и модната индустрия. Миналата година тя се появи на корицата на специалното издание „Фантазия“ на списание HardCopy. Актьорският ѝ дебют беше още през 2009 г. във филма Стари кучета, където участва заедно с родителите си.

„Пропелер: Еднопосочен нощен полет“ ще бъде достъпен в платформата Apple TV+ от 29 май.

Източник Fakti.bg



