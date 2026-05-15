Циклон гази България до часове с бури, градушки и сняг

Сериозно влошаване на метеорологичната обстановка предстои в цялата страна през почивните дни. Мощен циклон, който преминава над територията на България, ще донесе силно нестабилно време с интензивни валежи и силен вятър. Експертите отправят официално предупреждение за възможни локални наводнения в следствие на падналите големи количества дъжд. Гражданите трябва да бъдат изключително внимателни и да съобразят плановете си с капризите на природата.

Слънчево утро и последващ бурен следобед в събота

Първият почивен ден ще започне измамно спокойно. Нощта срещу събота ще бъде ясна, а сутринта ще посрещне хората със слънчеви лъчи и минимални температури в диапазона между 7 и 12 градуса. Промяната обаче ще настъпи рязко в следобедните часове, когато от запад облачността бързо ще започне да се увеличава и ще обхване страната. Очакват се краткотрайни, но изключително интензивни бури, придружени от мощни гръмотевици и опасни градушки. Прогнозите сочат, че на места ледените късове могат да достигнат размери от 2-3 сантиметра. Преди разразяването на стихията максималните температури ще се задържат между 20 и 26 градуса, а вятърът от юг-югоизток ще се усили до умерен и на моменти ураганен.

Зимна обстановка по високите планински части

В планините времето ще бъде изключително опасно за туризъм и преходи. Синоптиците прогнозират силни гръмотевични бури и бурен вятър по билата. Максималните температури ще достигнат около 14 градуса на височина 1200 метра, а на 2000 метра термометрите ще отчитат едва 5 градуса. Рязко застудяване ще настъпи привечер, когато по най-високите върхове над 2500 метра дъждът ще премине в обилен сняг, което ще усложни обстановката.

Гръмотевичен фронт и силно вълнение по Черноморието

Край морето денят също ще започне с приятна слънчева светлина, но времето бързо ще се влоши с напредването на часовете. Още в ранните вечерни часове по южното крайбрежие ще започнат да се развиват силни гръмотевични бури. В рамките на нощта те ще се преместят на север и ще обхванат и северните части на Черноморието. Температурите в крайбрежните райони ще варират между 17 и 21 градуса. Морското вълнение ще се засили значително, достигайки до 3-4 бала, което прави влизането във водата абсолютно противопоказно.

