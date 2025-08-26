Проф. Рачев разкри кога настъпва есента

От днес до неделя температурите ще се покачват с по 1-2 и в събота те ще бъдат между 30 и 35 градуса. Това заяви в „Тази сутрин“ климатологът проф. Георги Рачев.

„Слънчо вече няма да е такъв голям фактор и да затопля. Идва есента, само че ще я отложим малко – може би с две седмици, а типичната есен може да очакваме чак към ноември“, посочи климатологът.

В края на седмицата топло ще бъде на целите Балкани. Ще има „символични“ валежи, каза Рачев.

Септември ще започне с топло, слънчево и сухо време.

„Според дългосрочни прогнози есента ще бъде топла и сравнително суха. Предстои да видим“, каза Георги Рачев.

