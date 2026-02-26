Нова снежна покривка! Но ето кога зимата остава спомен

През първите дни на март България попада под влияние на по-студена въздушна маса, свързана с изместването на стратосферния студ към Източна Европа. Очакват се температури под климатичната норма, особено в Северна и Източна България, съобщават от "Метео Балканс".

Не са изключени снеговалежи, включително и в равнинните райони, макар и по-скоро краткотрайни. В планините ще се създадат условия за нова снежна покривка. Минималните температури в котловините могат да бъдат отрицателни, а сутрешните слани ще бъдат често явление. Това десетдневие има потенциал да донесе последен по-сериозен зимен епизод.

Минимални: между –6°C и –1°C, в котловините до –8°C. Максимални: между 3°C и 8°C, в южните райони до 10°C

Около средата на месеца се очаква постепенна реорганизация и отслабване на полярния вихър. Атлантическото влияние над Европа ще се засили, а блокиращите процеси ще отслабнат.

За България това означава повишение на температурите и стойности около и малко над нормата. Дневните температури ще достигат пролетни стойности, особено в равните и Дунавската равнина.

Времето обаче ще остане динамично. Преминаващи средиземноморски циклони могат да носят валежи – предимно от дъжд, но при краткотрайни застудявания във високите полета е възможен и мокър сняг. Контрастите между топли и по-хладни дни ще бъдат характерни. С други думи; типично мартенско време - днес ще вали сняг, а утре ще е топло. В планините рискът от лавини ще остане висок!

Минимални: между 0°C и 5°C. Максимални: между 10°C и 16°C, локално до 18°C в Южна България

Очакват се по-чести валежи, предимно от дъжд. В планините ще продължи да вали сняг, но снежната граница постепенно ще се повишава.

В края на март процесът на сезонно отслабване на полярния вихър ще бъде в напреднала фаза. Студените ядра ще се изтеглят далеч на север, а над Европа ще се установява по-стабилна западна и югозападна циркулация.

В България се очакват температури над климатичната норма, повече слънчеви часове и типично пролетна динамика. Валежите ще бъдат предимно от дъжд, често под формата на краткотрайни, но интензивни пролетни превалявания.

Сутрешни слани ще са възможни само при ясно и тихо време, главно в котловините. Зимният характер ще остане в миналото, макар че кратки захлаждания не могат напълно да се изключат.

Минимални: между 4°C и 9°C. Максимални: между 15°C и 22°C, в отделни дни и до 23–24°C. Валежите ще бъдат по-скоро пролетни – краткотрайни, на места придружени от гръмотевици. Вероятността за сняг в равнинните части става минимална.

