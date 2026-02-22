Времето прави резки обрати! Ето къде започва затоплянето

Валежите в страната ще спрат до обяд, а след това облачността постепенно ще се разкъсва и ще намалява от запад на изток. Ще духа умерен, в Североизточна България временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще останат ниски - между 2° и 7°, като в североизточните райони ще са по-ниски, а в София се очакват около 5°.

Днес - спиране на валежите и разкъсване на облачността

Още в сутрешните часове в по-голямата част от страната облачността ще бъде значителна, но валежите постепенно ще отслабнат и до обяд ще спрат. Следобед от запад облачният слой ще започне да се разкъсва и на места ще намалее до променлива облачност. Вятърът ще се усеща осезаемо, особено в Североизточна България, където временно ще бъде силен. Температурите ще останат типично зимни, без съществено повишение през деня.

Планините - сняг, виелици и отрицателни температури

В планинските райони денят ще започне с облачно време и снеговалежи. Постепенно и там валежите ще спират, а облачността ще се разкъсва. Вятърът ще бъде умерен от север-северозапад. По високите проходи ще продължат да съществуват условия за виелици и навявания, което изисква повишено внимание при пътуване. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 0°, а на 2000 метра - около минус 5°.

Черноморието - облаци преди обяд, по-спокойно следобед

По крайбрежието сутринта ще бъде облачно, но следобед облачността ще започне да се разкъсва и намалява. Вятърът ще бъде умерен от север-северозапад. Максималните температури ще достигнат 5°-7°. Температурата на морската вода остава ниска - 5°-6°, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Началото на седмицата - повече слънце, после нова облачност

В понеделник преди обяд ще има слънчеви часове, но следобед от запад ще започне увеличение на облачността. Вятърът ще бъде слаб от запад-югозапад. Минималните температури ще са между минус 5° и 0°, а максималните ще се повишат чувствително - между 10° и 15°.

Във вторник облачността ще бъде значителна и от запад на изток на места ще превали, предимно дъжд. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили до умерен. Минималните температури ще се повишат, а дневните ще останат почти без промяна.

В сряда и четвъртък само на отделни места в източните райони ще има слаби превалявания от дъжд и сняг. Облачността ще се разкъса, но ще остане предимно значителна. Вятърът ще се ориентира от север-североизток. Температурите ще се понижат и в четвъртък минималните ще бъдат между минус 3° и 2°, а максималните - между 7° и 12°.

В петък и събота времето ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще бъде слаб с южна компонента и температурите бързо ще се повишат, с което седмицата ще завърши с по-меко и стабилно време.

