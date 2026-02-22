Кървав грабеж в Дупница! Млада лекарка намушкана с нож

Зловещо нападение разтърси град Дупница, след като 26-годишна жена, бъдещ лекар, беше прободена с нож при грабеж в парк „Рила“. Тя е превозена по спешност в столичната болница „Пирогов“, където е претърпяла петчасова животоспасяваща операция. Нападението е станало в ранните часове след празненства за 14 февруари. Четири дни по-късно извършителят е задържан и оставен за постоянно в ареста.

Инцидентът се разиграл около 4 ч. сутринта. Двете млади жени седели в беседка в парка, когато към тях се приближил непознат мъж, въоръжен с нож. Той поискал парите им и започнал да ги заплашва. След като ударил едната в лицето, я намушкал в корема и отнел общо 230 евро, след което избягал.

Разследването продължило няколко дни. От полицията съобщиха, че са били прегледани множество записи от частни и обществени камери, включително общински, което е помогнало за установяване и задържане на извършителя.

Случаят предизвика въпроси за ефективността на видеонаблюдението в Дупница. Кметът Първан Дангов заяви, че камерите в района на парк „Рила“ са работили и записите са предоставени на разследващите. По думите му в града функционират около 60 камери, които поетапно са подменени с цифрови със средства на общината, след като старите аналогови устройства са били с ниско качество.

Жители на града обаче изразиха съмнения дали системата се използва достатъчно ефективно, особено в тъмната част на денонощието. Според тях контролът в нощните часове остава слаб.

Окръжен съд - Кюстендил остави задържания за постоянно в ареста, като прие, че съществува реална опасност да извърши ново престъпление, отчитайки демонстрираната импулсивност при нападението.

Кметът подчерта, че паркът не е опасно място по принцип, но в 4 часа сутринта рискът е по-висок. Той призова гражданите към повишено внимание и самосъхранение.

