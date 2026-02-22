Напрежение на българо-турската граница. Тежкотоварният трафик се сгъстява

Интензивен е трафикът на гранично контролно-пропускателния пункт „Капитан Андреево“ на изход за товарни автомобили, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“. Данните са към 06:00 часа тази сутрин. Натоварването е основно при тежкотоварния трафик в посока Турция, като пунктът традиционно остава един от най-натоварените в страната. До момента няма информация за затворени трасета или извънредни ограничения.

От „Гранична полиция“ припомнят, че от 20 януари 2026 г. през граничния преход „Рудозем“ на границата с Гърция преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. Пропускателният режим там е облекчен, но не важи за тежкотоварни превозни средства.

Автомобили до 3,5 тона могат да преминават и през граничните пунктове „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“. През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ се пропускат леки коли, автобуси и товарни автомобили, като към момента не се съобщава за образувани опашки или сериозни затруднения.

Трафикът е нормален на всички гранично контролно-пропускателни пунктове по границите със Република Северна Македония и Сърбия. По границата със Румъния също не се отчита повишено натоварване и движението преминава без съществени затруднения.

От службите призовават водачите, особено на товарни автомобили, да се информират предварително за актуалната обстановка и да планират пътуванията си, тъй като в началото на седмицата традиционно се наблюдава по-засилен трафик към Турция заради международните превози.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com