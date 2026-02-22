Минусови температури сковаха София. 35 обработки срещу лед през нощта

Общо 35 обработки със смеси срещу заледяване са извършени през изминалата нощ в София заради минусовите температури. Дейностите са започнали още в 02:00 часа и са обхванали основни булеварди, вътрешноквартални улици и трасета на градския транспорт. Към 07:00 часа автобусите, тролеите и трамваите се движат по обичайните си маршрути. Работата по обработката на пътната мрежа продължава и през деня.

Първата обработка е започнала в район „Витоша“, след което екипите са обхванали различни части на столицата. Обработени са трасетата на градския транспорт в районите „Витоша“, „Подуяне“ и „Панчарево“, както и в кв. „Вражебна“ и с. Желява. Частични обработки са извършени в район „Нови Искър“ - в селата Балша, Мировяне, Гниляне, Негован, Чепинци и кв. „Изгрев“, в район „Красна поляна“ по ул. „Суходолска“, както и в район „Овча купел“ - в кв. „Горна баня“.

По общинската пътна мрежа са обработени цялата територия на район „Панчарево“ и части от районите „Нови Искър“ и „Кремиковци“. Обработки са извършени и по основни улици в „Панчарево“, както и по вътрешноквартални улици в районите „Витоша“ и „Овча купел“.

В Природен парк „Витоша“ от 05:00 часа се извършва избутване на снежна маса и опесъчаване по пътищата „кв. Драгалевци - х. Алеко“ и „кв. Бояна - м. Златните мостове“, където условията остават зимни и рискови.

От Столичната община призовават водачите да използват автомобили, подготвени за движение при зимни условия, и да карат със съобразена скорост. Собствениците и управителите на търговски и офис сгради, както и етажните собствености, трябва да почистят прилежащите площи, за да се избегнат инциденти по заледените тротоари.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com