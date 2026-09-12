Всичко за Минусови Температури

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Минусови температури в сряда

Минусови температури в сряда

Студеният фронт над страната ще продължи и в сряда, когато на много места се очакват отрицателни температури. Облачността през деня ще се разкъсва и н...

15 март | 17:15
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Кучи студ в сряда

Кучи студ в сряда

Минусови температури ще сковат България през тази седмица, предричат синоптици. Най-студено ще е времето в сряда. Тогава най-студено ще е в Смолян - ц...

09 февруари | 6:15
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