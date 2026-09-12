Минусови температури сковаха София. 35 обработки срещу лед през нощта
Градският транспорт върви по график, снегорини чистят и към Витоша
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Градският транспорт върви по график, снегорини чистят и към Витоша
Всеки час принудителен престой струва между 10 и 12 евро на превозвачите
Студеният фронт над страната ще продължи и в сряда, когато на много места се очакват отрицателни температури. Облачността през деня ще се разкъсва и н...
Кучи студ в 16 области на страната днес. Tой е в сила за областите Перник, София, София-област,Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Г...
През следващата седмица ни очакват температури от -20 градуса. Това прогнозира климатологът доц. Георги Рачев в студиото на "Тази сутрин" по бТВ. И об...
Минусови температури ще сковат България през тази седмица, предричат синоптици. Най-студено ще е времето в сряда. Тогава най-студено ще е в Смолян - ц...
Букурещ. Румъния посрещна Новата 2015 година с температура от минус 31,7 градуса по Целзий. Тя е измерена през изминалата нощ в румънския окръг Ковасн...