Жесток студ и никакви тоалетни за шофьорите на границата с Гърция

Втори ден продължава пълната блокада по границата с Гърция.

При минусови температури десетки шофьори на тежкотоварни камиони чакат с часове насред пътя, без яснота кога пунктовете ще бъдат отворени.

Забавянето вече води до сериозни щети за транспортния бизнес. Шофьори разказват, че нямат достъп до тоалетни и условията за престой са крайно тежки. Част от тях се отказват от курсовете си и се прибират обратно.

„От вчера на обяд съм тук. Студът е жесток, няма къде да се отиде, а гърците вече месец и половина правят каквото си искат“, казва Михаил Влахов, шофьор на тир, съобщава БНТ.

От Съюза на международните превозвачи пресмятат, че всеки час принудителен престой струва между 10 и 12 евро на превозвачите.

„Ако камионът престои 10 часа при тези условия, загубите са сериозни и това налага промяна във времето и организацията на доставките“, коментира Йордан Арабаджиев от браншовата организация.

Блокадата се отразява тежко и на икономиката в Югозападна България. Кметът на Петрич Димитър Бръчков подчертава, че общини като Петрич и Сандански разчитат в голяма степен на транспортния сектор. „Това се повтаря всяка зима и нанася щети на местния бизнес“, заяви той.

Протестните блокади остават и на много места във вътрешността на Гърция, като най-сериозни са край Солун и Лариса.

