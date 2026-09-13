Облекчаването у нас стана златно!
Шокиращи цени в някои от обществените тоалетни
Следете всички новини, анализи и коментари за Тоалетни. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Шокиращи цени в някои от обществените тоалетни
Всеки час принудителен престой струва между 10 и 12 евро на превозвачите
Асоциация "Родители" бие поредна аларма
Записите са били насочвани към компютъра в кабинета му
Общо 72 училища са подали кандидатури за реновиране на санитарните възли
Те могат да намалят риска от заразяване с коронавирус
Това избраха гражданите, гласували по програмата “София избира”
Каузата се състезава на конкурсен принцип до края на ноември и има за цел да изгради адекватни условия в санитарните помещения в столичните училища
Те са изградени от специално стъкло, което автоматично става матово, когато вратата се заключи от вътрешната страна
Публични паркове в Токио отвориха няколко тоалетни, пише "Гардиън".
България е изпреварена единствено от Румъния, показва класация на Евростат
Правителството отпуска 3 млн. лв. за ремонт на тоалетните в затворите. Обновяването на санитарните възли ще започне до края на годината, увериха от Ми...
Родни пандизчии стигнаха до Европа със серия от жалби срещу условията в затворите. Последният успех е на лишен от свобода от Враца, който ще прибере 6...
Без тоалетни по пътя до морето. Този проблем стои отново на дневен ред след поредната кражба на съоръженията по магистрала "Тракия". Две химически то...
Турският президент Реджеп Ердоган заяви, че е готов да подаде оставка, ако лидерът на опозиционната народнорепубликанска партия Кемал Кълъчдароглу нам...
Благоевград. Кой трябва да плаща изразходваната вода на двете тоалетни на ГКПП-Кулата? Този въпрос скара областната управа в Благоевград и местна стро...
Бутнали манастир, за да вдигнат "Музея на корупцията"
Благоевград. Мръсните тоалетни по граничните пунктове в Пиринско ще останат само лош спомен. Областната управа в Благоевград обяви процедура за избор...
Луксозна тоалетна, контролирана от смартфон приложение, може да е уязвима за атаки, според експерти по сигурността, предаде Би Би Си. Продавана за $5...
Монтират 22 броя химически тоалетни по площадките за отдих в посока от Стара Загора до Бургас от автомагистрала "Тракия". Това съобщи Агенция "Пътна и...