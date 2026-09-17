Разкриха смразяващи думи на Чарлз след смъртта на Даяна

Кралското семейство отново е в центъра на общественото внимание след смущаващи разкрития, свързани със смъртта на принцеса Даяна през август 1997 г. В предстоящите си мемоари Swan Song братът на принцесата граф Чарлз Спенсър твърди, че броени дни след трагедията в Париж тогавашният принц Чарлз е изрекъл думите: „Скоро ще я забравим“.

Откъс от мемоарите, публикуван ексклузивно от „Дейли мейл“, описва напрегнат телефонен разговор между Чарлз и Спенсър. Повод за гнева на бъдещия монарх било несъгласието на графа младите принцове Уилям и Хари - тогава съответно на 15 и 12 години - да участват в траурното шествие зад ковчега на майка си.

Според Спенсър, след поредица от остри думи, Чарлз изстрелял репликата, изразявайки „натрупано презрение към Даяна и ужас от това, че светът е толкова поразен от смъртта ѝ“.

Издателството Penguin Random House потвърди автентичността на публикуваните откъси пред Си Ен Ен. Очаква се книгата, описвана като „експлозивна“, да излезе на пазара следващата седмица.

Бъкингамският дворец реагира с необичайно директна позиция, отхвърляйки твърденията и отдавайки ги на пречупената през скръбта памет на Спенсър.

„Макар по принцип да не коментираме книги, Негово Величество е наясно, че болката от загубата на близък човек може да замъгли разума, да повлияе на преценката и да промени спомените по начин, който другите не могат да разпознаят, дори много години след такава загуба“, заяви официален говорител на двореца.

Очаква се излизането на Swan Song да предизвика нова вълна от напрежение между Бъкингам и семейство Спенсър.