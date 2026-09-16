„Бангаранга“ прозвуча в уникално американско шоу

Победната песен на България от „Евровизия 2026“ продължава международния си път. „Бангаранга“ на DARA прозвуча в премиерния епизод на новия сезон на американското „Dancing with the Stars“, излъчвано по ABC.

Парчето беше избрано за музикален фон на Cha Cha изпълнение на професионалните танцьори Камри Питърсън, Оние Стивънсън, Джаксън Уилард и Картър Уилямс. Появата на песента в едно от разпознаваемите танцови телевизионни предавания в САЩ предизвика реакции сред почитатели на DARA и „Евровизия“ в социалните мрежи, пише nova.bg.

Американската телевизионна сцена е поредната спирка за „Бангаранга“ след историческия успех на песента във Виена през май. DARA донесе на България първата победа в историята на страната на „Евровизия“. Тя спечели 70-ото издание на конкурса с общо 516 точки - 204 от националните журита и 312 от зрителския вот. Българското изпълнение оглави и двете гласувания, а преднината от 173 точки пред втория в класирането се превърна в най-голямата победна разлика в историята на конкурса.

„Бангаранга“ е създадена от DARA - Дарина Йотова, заедно с международен авторски екип. Песента беше избрана да представи България след националната селекция, в която получи най-висока подкрепа както от журито, така и от публиката. България се завърна с нея на „Евровизия“ след тригодишно отсъствие от конкурса.

Така малко повече от четири месеца след триумфа във Виена песента, която донесе първата евровизионна победа на България, вече намира място и в американския телевизионен ефир.