Докато разчистваше дома си, тя откри златни монети, скрити 50 години

Британка случайно намери цяла колекция златни монети в стара кутия за бисквити, съобщи The Independent

Ценната находка била скрита преди половин век от съпруга ѝ, който отдавна е починал.

Възрастната жена решила да се премести в друг дом и докато сортирала домакинските вещи, се случило чудото.

Открила кутия, която стояла години наред неподвижна в работилницата и на пръв поглед изглеждала обикновена – отгоре били сложени няколко сребърни монети. Когато жената решила да я разрови, вътре намерила скрити 41 южноафрикански крюгерранди и 21 британски суверени.

Южноафриканският кругерранд е изключително ценен, защото е първата съвременна инвестиционна златна монета в света и съдържа точно една тройунция (31.1 грама) чисто злато, втвърдено с мед за по-голяма издръжливост.

Британският суверен е не по-малко ценен, като по време на Британската империя е бил официално платежно средство в цял свят и е наричан "главната монета на света". Точно както кругерранда, суверенът е изсечен от 22-каратово злато (чистота 91.67%) и 8.33% мед.

Жената намерила ценните монети, грижливо запазени във фабрични опаковки, придружени с документи за покупка.

Оказва се, че съпругът й купил злато в средата на 70-те години на миналия век по време на тежки последици от икономическата рецесия и нарастваща инфлация. Вероятно човекът не е казал на никого за финансовата си инвестиция, като е искал да се подсигури.

Пет десетилетия по-късно колекцията му е пусната на търг. Окончателната цена със сигурност ще зарадва британката, защото 41 кругерранда имат пазарна стойност приблизително $182,000, а суверените - към $22,200.