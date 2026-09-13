Уникален златен пръстен на благородничка откриха у нас
Пръстенът от XIV век е принадлежал на Мария Севаста и вероятно е бил изгубен по стария път към Гърция
Следете всички новини, анализи и коментари за Златни Монети. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Пръстенът от XIV век е принадлежал на Мария Севаста и вероятно е бил изгубен по стария път към Гърция
Изследователите смятат, че те вероятно са направени през V век пр.н.е.
Монети на констатинополски императори откри екипът на доц. Бони Петрунова
Монените са от чисто злато и без ограничение в тиража
Възпоменателни монети могат да бъдат закупени на касите на централната банка в София
За първи път намериха ранносредновековна къща със запазена вътрешна облицовка
Монетите се оказали изключителна имитация на римско злато
Подновяват разкопките след прекъсване
Железните пари приличат на инвестиционните златни монети
Не са изчезнали, а са в дома му
Джихадистите от "Ислямска държава" са започнали да секат собствени златни монети. Новата валута се нарича ислямски динар. Това е и името на златните м...
Недалеч от брега на Израел водолази откриха най-голямото известно досега златно съкровище в района, вероятно от потънал кораб, съобщиха от Министерств...
София. Златни монети се появиха по време на изкопните работи на бул. "Мария Луиза" и бул. "Сливница" в столицата. Директорът на Общински културен инс...