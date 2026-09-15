Москва каза „да“ на енергийно примирие, но поиска отстъпки от Запада

Кремъл подкрепи предложението на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на взаимните удари между Русия и Украйна по енергийна инфраструктура, но обвърза подобна стъпка с редица условия. Москва настоява за гаранции за безопасно търговско корабоплаване и поставя въпроса за западните санкции, докато Киев заявява, че ще участва в подобно примирие само при сигурни гаранции, че Русия също ще го спазва.

Това е много добра идея

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва оценява положително предложението на Тръмп за спиране на ударите по енергийния сектор.

„Като цяло, със сигурност смятаме, че това е много добра идея“, каза той. Според Песков прекратяването на атаките срещу руската енергийна инфраструктура би помогнало за по-стабилно снабдяване на вътрешния пазар с петролни продукти.

Москва обаче постави и допълнителни условия. Песков заяви, че за нормализиране на доставките към световните пазари трябва да бъде гарантирана безопасността на търговското корабоплаване и особено на петролните танкери. Кремъл твърди, че Киев не дава подобни гаранции.

Санкциите също влязоха в сметката

Песков свърза темата и със западните ограничения срещу Русия. Според позицията на Москва връщането на по-големи количества руски енергийни ресурси на международните пазари изисква премахване или облекчаване на част от санкциите.

Кремъл засегна и възможността за възстановяване на руски газови доставки за Европа. Песков подчерта, че за Москва това е преди всичко търговски въпрос и разговор за нови доставки би имал смисъл само ако те са икономически изгодни за Русия. Част от руските количества вече са насочени към други пазари, посочи той.

Тръмп обяви договорка, Киев поиска гаранции

Доналд Тръмп заяви, че Русия и Украйна са се съгласили да не нанасят удари по енергийни обекти една на друга. Американският президент свърза атаките срещу енергийната инфраструктура и с покачването на световните цени на дизеловото гориво.

Украинският президент Володимир Зеленски обаче даде по-предпазлива версия. Той заяви, че Украйна е готова да прекрати ударите срещу руска критична инфраструктура, ако партньорите й гарантират, че Москва действително ще спре атаките срещу украинската електроенергийна система, други енергийни обекти, критична инфраструктура и доставките на храни.

„Очакваме конкретика от партньорите“, заяви Зеленски, като подчерта, че Киев не е убеден, че Русия е готова да спазва подобно споразумение.

Ударите засега не са спрели

На този етап няма данни за влязло в сила формално енергийно примирие. След изявлението на Тръмп Русия и Украйна продължиха да съобщават за удари по енергийни и петролни обекти, което показва, че политическите декларации все още не са превърнати в действащ механизъм за прекратяване на атаките.

Така предложението на Вашингтон получава принципна подкрепа и от Москва, и от Киев, но двете страни поставят различни предварителни условия. Основният въпрос остава дали САЩ ще успее да превърне заявената готовност в конкретно и проверимо споразумение.