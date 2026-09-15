Държава на изобилието предупреди тежко целия свят

Катар днес предупреди, че затварянето на протока Баб ел-Мандеб, след превземането му от йеменските бунтовници хути, ще бъде катастрофално за световната икономика, предаде "Франс прес".

“Светът вече страда достатъчно от затварянето на Ормузкия проток, не можем да си позволим да добавим и затварянето на Баб ел Мандеб към това. Последиците ще бъдат катастрофални”, заяви Ибрахим ал Хашми, служител в катарското министерството на външните работи.

Той добави, че “по тази причина Катар призовава за дипломация и диалог”.

Думите му идват след внезапно настъпление на подкрепяните от Иран бунтовници хути - движението „Ансар Аллах“, които установиха контрол върху цялото крайбрежие на Йемен по Червено море, заплашвайки Саудитска Арабия с морска блокада.

Проливът Баб ел-Мандеб,свързва Червено море с Аденския залив и Арабско море и представлява южния вход към Суецкия канал. През него преминава значителна част от морския трафик между Азия и Европа. В района се транспортират и големи количества петрол и втечнен природен газ. При блокиране на пролива корабите ще трябва да заобикалят Африка през нос Добра надежда, което значително ще увеличи времето и разходите за доставки.

В същото време войната между САЩ и Иран ограничава движението през Ормузкият проток. Той е основен маршрут за износа на петрол и газ от Персийския залив, включително за огромните количества втечнен природен газ, които Катар доставя на световните пазари.

Едновременно прекъсване на корабоплаването през Баб ел-Мандеб и Ормузкия проток би създало сериозен удар върху световната енергийна търговия. Подобен сценарий може да доведе до рязко поскъпване на горивата и да засили инфлацията в глобален мащаб.