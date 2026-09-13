Знаков немски политик уплаши света
С мрачна прогноза за бъдещето на НАТО
Следете всички новини, анализи и коментари за Свят. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
С мрачна прогноза за бъдещето на НАТО
Крал Чарлз III и японската императорска двойка минават граници по специален дипломатически ред, недостъпен дори за най-близките им роднини
Все едно е картичка от рая, нарича я съкровище
Над 2000 души са починали в Демократична република Конго, а вирусът продължава да изпреварва усилията за овладяването му
Това е цяла индустрия, властта се чуди какви мерки вече да вземе
Земетресението припомни за трагедията от 1999 година
Бивш тайландски депутат спретна екшън в правителствена сграда
Селекцията включва културни забележителности и природни обекти
Двойка осиновила дете, треперят да не би да е жертва на трафик
При акцията са арестувани двама мъже на 21 и 25 години
„В края на тази година и през 2027 г. вероятно ще видим много високи глобални температури“, прогнозира проф. Адам Скайф
Момче разкри тайната как децата да заобичат книгите: „Без екрани!“
Германските власти проверяват тежки сигнали за насилие в дом, управляван от религиозна организация
И обясни как желаното става действително
Според четири немски института
Най-добри възможности предлагат държавите в Югоизточна Азия, Южна Азия и части от Източна Европа
Утре са парламентарните изобри в страната
Това е абсолютен рекорд за момента
Случаят е от Япония, търсят животното още
Почти всичко онлайн минава през него