Кобрата стреля и предава на живо в Youtube

Държавен служител от местната администрация бе настанен в болница днес след стрелба в правителствена сграда в Нонтабури, близо до тайландската столица Банкок, предаде Ройтерс, като се позова на информация от заместник-губернатора на провинция Нонтабури - Апичал Арамсри.

Това се случва само броени дни след като в петък в същата провинция въоръжен с пистолет тийнейджър уби осем души, шест от които в училище, след което се самоуби.

Арамсри заяви пред Ройтерс, че заподозреният стрелец, който е бивш депутат, е бил задържан.

При масовото убийство в петък - най-голямото кръвопролитие от този род в Тайланд от близо 4 години насам - тийнейджърът първо убил своите баба и дядо с пистолет на дядо си, а след това отишъл в гимназията си, където убил шест души – трима ученици и трима учители, съобщи тогава полицията в изявление.

Сега бивш тайландски депутат превърна политическия конфликт в кървав екшън, а минути след стрелбата сам съобщи за извършеното по време на YouTube предаване.

71-годишният Чалонг Реавраенг е задържан след стрелбата срещу Тонгчай Йенпрасерт – бивш полицейски служител и настоящ ръководител на провинциалната административна организация в Нонтхабури, близо до Банкок. Тонгчай и неговият шофьор са били ранени и откарани в болница.

Първоначално се появиха информации, че нападението е станало в сградата на провинциалната администрация. По-късно прегледът на видеозаписи показал, че стрелбата е извършена пред сградата, като Чалонг е насочил оръжие към човек през прозореца на черен автомобил.

След това той прибрал пистолета в джоба си и напуснал мястото.

„Не възнамерявах да стрелям“

След задържането си Чалонг дал пресконференция от полицейското управление и изложил собствената си версия за случилото се.

По думите му той отишъл при Тонгчай заради финансов спор. Чалонг твърди, че поискал от него да поеме отговорност и да върне дължима сума, дори ако това стане на вноски.

Според разказа му разговорът прераснал в конфликт.

„Когато извадих пистолета, нямах намерение да стрелям“, заявил той. По думите му обаче шофьорът на Тонгчай извадил оръжие и го насочил към него, след което Чалонг стрелял.

Тези твърдения са част от версията на обвиняемия и предстои да бъдат проверени от разследването.

След стрелбата – телефон до YouTube водеща

Особено необичаен е моментът след нападението.

Чалонг се обадил на политическия коментатор и бивша журналистка Анчали Пайрерак, докато тя водела предаване на живо в YouTube.

Водещата първоначално не разбрала какво се е случило. След като чула думите му, реакцията ѝ била шокирана.

Тя го попитала дали човекът е починал и дали е бил прострелян в главата, след което го призовала да не напуска мястото и да изчака полицията.

Именно така част от първата информация за стрелбата достигнала до обществеността – не чрез официален полицейски брифинг, а чрез телефонно обаждане по време на онлайн предаване.

Кой е Чалонг?

Чалонг Реавраенг е дългогодишна фигура в тайландската политика. Той е бил депутат от Нонтхабури в продължение на три мандата.

Още през 1997 г. получава прякора „кобра“ – определение, използвано в тайландската политика за депутат, който нарушава партийната линия и подкрепя кандидат от друга политическа сила.

При последните избори той отново се кандидатира, този път от управляващата партия Bhumjaithai, но не успява да спечели депутатско място.

Жертвата Тонгчай Йенпрасерт също има дълга кариера в публичния живот. Той е бивш полицейски служител, заемал ръководни длъжности в полицията в Нонтхабури, преди да поеме ръководството на провинциалната администрация.

Второ тежко престъпление за дни

Стрелбата идва само няколко дни след друго тежко нападение в същата провинция.

14-годишно момче е обвинено, че е убило баба си и дядо си, след което е открило огън в училище и по-късно се е самоубило. Тайландските власти заявиха, че случаите не са свързани.

При стрелбата с участието на бившия депутат полицията засега разследва конкретните мотиви и обстоятелства, съобщава BBC.

Това, което вече е известно, е достатъчно необичайно: бивш политик изважда оръжие след спор, стреля по местен ръководител, напуска сцената и малко по-късно сам разказва за случилото се по време на живо YouTube предаване.

Разследването тепърва трябва да установи какво точно е довело до стрелбата и дали версията на Чалонг за самоотбрана се потвърждава от събраните доказателства.