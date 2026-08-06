Нов обрат по скандала в Банско! Прокуратурата влиза в действие

Прокуратурата разпореди допълнителни действия по разследването на инцидента между две групи младежи в Банско, който предизвика широк обществен и международен отзвук.

От Апелативна прокуратура – София съобщиха, че наблюдаващият прокурор е дал конкретни указания за извършване на нови проверки, след като е анализирал първоначално събраните материали по случая.

Инцидентът е станал на 2 август около 23:40 часа, когато чрез телефон 112 е подаден сигнал за възникнал скандал между гости на хотел и преминаващи граждани. На място незабавно са изпратени полицейски екипи, които са прекратили напрежението.

До момента е установено, че между двете групи е възникнало словесно пререкание, без данни за физическа саморазправа или причинени телесни повреди.

Прокуратурата е разпоредила да бъдат разпитани всички очевидци, да се прегледат и анализират записите от камерите за видеонаблюдение в района, както и да се установят видът и размерът на материалните щети в хотела.

Според държавното обвинение целта е да бъдат изяснени всички факти и обстоятелства около случилото се, включително действията на всички участници, независимо от тяхното гражданство или националност.

Случаят доби международна известност, след като първоначално италиански медии съобщиха, че група неонацисти е направила опит да нахлуе в хотел в София, където били настанени млади италиански евреи. По-късно МВР уточни, че инцидентът е станал в Банско.

През последните дни началникът на Районното управление в Банско Християн Пармаков, управителят на хотела и кметът Стойчо Баненски заявиха, че срещу част от чуждестранните гости многократно са били подавани сигнали за шум, непристойно поведение и нанесени материални щети.

В групите в социалните мрежи хора коментират случката оживено, като едно семейство споделя, че е било засечено от автомобил с чуждестранни ученици при лифта, които им показвали среден пръст, хилейки се странно.

По темата се изказа и министър-председателят Румен Радев, който подчерта, че българските институции не толерират прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм и реагират на всеки подобен сигнал.