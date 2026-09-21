Българи извиха опашки в Одрин. Пълнят торбите

Паламудът напълни рибния пазар в Одрин, а ниските цени вече привличат и клиенти от България. Сезонът започва по-добре от очакваното, като в момента риби с тегло около 700 грама се продават за 100 турски лири. Местните търговци очакват само след седмица паламудът да стане още по-едър и да доближи килограм. Ако богатият улов се запази, има възможност цените да тръгнат още надолу, предаде "Флагман".

Рибарят Кадер Кара разказва пред турските медии, че още в първите дни след началото на сезона интересът към щандовете е сериозен. По думите му количеството паламуд е голямо, а сегашната цена е особено добра за купувачите. „Паламудът в момента се продава за 100 лири и тежи около 700 грама. Очакваме в рамките на следващата седмица рибите да се доближат до килограм“, обяснява той.

Кара е категоричен, че моментът е подходящ за покупка. „Рибата е много, нека всички се възползват от тази възможност“, призовава търговецът. Според него 700-грамов паламуд е напълно достатъчен за хранене на двама души, което допълнително засилва интереса към този вид риба.

Сред клиентите вече има и много българи. Одрин традиционно привлича посетители от България през почивните дни, а с началото на рибния сезон част от тях се насочват директно към пазара. „И хората от Одрин, и клиентите ни от България проявяват голям интерес към рибата. Хората дълго чакаха отново да започне сезонът“, казва Кадер Кара.

Пазарът привлича не само българи. Сред посетителите е и Васили от Украйна, който за първи път е в Турция и разглежда цените на рибата. Той обяснява, че все още не може да направи пряко сравнение с тези в родината си, но на пръв поглед те му изглеждат нормални. „Ще разгледаме още малко и след това може да купим“, казва туристът.

Доволни са и местните купувачи. Айше Тултакча посочва, че рибата по щандовете е прясна, а цените в началото на сезона са приемливи. „Сега е точното време за паламуд. Липсваше ни рибата. Цените са добри, а рибата е прясна и вкусна“, коментира тя.

Освен паламуд по сергиите постепенно се появява и хамсия. Търговците обаче обясняват, че между количествата на двата вида има връзка, тъй като паламудът се храни с хамсия. Затова при много силен сезон на паламуда уловът на дребната риба понякога намалява.