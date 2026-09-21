Общество

Адско свлачище във Варна, хората в ужас

Днес се събират специалисти, които ще обсъдят необходимите мерки

Адско свлачище във Варна, хората в ужас
21 сеп 26 | 9:00
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Мира Иванова

Огромно свлачище затвори 50-метров участък от улица в местност „Вилите“ във варненския квартал „Аспарухово“. То е в непосредствена близост до строеж и хипермаркет. Районът е обезопасен, а близкият строеж е спрян.

Свлачищните процеси са започнали в петък след ВиК авария. Екипи на ВиК са работили до късно през нощта, за да възстановят водоснабдяването на засегнатите жители.

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Според районния кмет Ивайло Маринов голям изкоп за строеж на жилищни сгради в близост вероятно е допринесъл за свличането. На място са извикани специалисти, които трябва да установят точните причини.

От общината заявиха, че към момента няма опасност за къщите в района. Пътят остава затворен, а строителството е спряно. Хората обаче са в ужас и са притеснени за имотите си.

От ВиК посочиха, че скатът зад изкопа е водонаситен и това може да е провокирало свличането. От дружеството допълниха, че през последните години няма регистрирани аварии по този водопровод, а строителният обект не е имал съгласуван проект с ВиК.

Днес в община Варна се събират специалисти, които ще обсъдят необходимите мерки. Очаква се да бъде направено и геоложко проучване, след което да се предприемат действия за укрепване на пътя и възстановяване на настилката.

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Автор Мира Иванова

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