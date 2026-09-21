Адско свлачище във Варна, хората в ужас

Огромно свлачище затвори 50-метров участък от улица в местност „Вилите“ във варненския квартал „Аспарухово“. То е в непосредствена близост до строеж и хипермаркет. Районът е обезопасен, а близкият строеж е спрян.

Свлачищните процеси са започнали в петък след ВиК авария. Екипи на ВиК са работили до късно през нощта, за да възстановят водоснабдяването на засегнатите жители.

Според районния кмет Ивайло Маринов голям изкоп за строеж на жилищни сгради в близост вероятно е допринесъл за свличането. На място са извикани специалисти, които трябва да установят точните причини.

От общината заявиха, че към момента няма опасност за къщите в района. Пътят остава затворен, а строителството е спряно. Хората обаче са в ужас и са притеснени за имотите си.

От ВиК посочиха, че скатът зад изкопа е водонаситен и това може да е провокирало свличането. От дружеството допълниха, че през последните години няма регистрирани аварии по този водопровод, а строителният обект не е имал съгласуван проект с ВиК.

Днес в община Варна се събират специалисти, които ще обсъдят необходимите мерки. Очаква се да бъде направено и геоложко проучване, след което да се предприемат действия за укрепване на пътя и възстановяване на настилката.