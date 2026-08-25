Петметрово изгнило дърво смаза момиче. Черепът й е оцелял

Дете е с мозъчно сътресение и голям хематом, след като е било ударено от паднал изгнил дънер в района на стадион "Тича" в празничния за Варна 15 август. За това сигнализира Валерия Атанасова, майка на пострадалото момиче, която заяви, че възнамерява да заведе дело срещу Община Варна за безотговорно стопанисване на престарелите дървета в морската столица, предаде БНР.

"Бяхме на празника на Варна и след зарята тръгнахме да се прибираме. Имаше изключително много хора - по тротоара вървяха човек до човек, рамо до рамо, а по улицата имаше и много коли", разказа жената. По думите ѝ инцидентът е станал внезапно, а падналият клон върху дъщеря ѝ, която е в седми клас, е бил дълъг над 5 метра, и от височина, приблизително колкото 4-етажна сграда. След удара на детето то е получило сериозен хематом в областта на главата. "Една кола веднага ни откара в Спешна помощ. Направиха рентген и скенер. За щастие черепът не е засегнат, но детето е с мозъчно сътресение и голям хематом", обясни Атанасова.

Пострадалото момиче е било хоспитализирано за наблюдение, след което е изписано за домашно лечение. Майката е категорична, че ще търси отговорност за случилото си и вече търси правна помощ.