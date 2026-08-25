Все едно сме в Шанхай! Електричката вдига 160 км в час

На Централна гара в София министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев посрещна първата електрическа жп мотриса „Алстом“ за България. На територията на страната са доставени общо 12 влака, финансирани със средства по Плана за възстановяване и устойчивост.

Новите мотриси развиват скорост до 160 км/ч, разполагат с над 320 места и модерни удобства.

Доставката е част от мащабното обновяване на жп състава на България, финансирано със средства от ЕС по Плана за възстановяване и устойчивост.

Първата електрическа железопътна мотриса от френския производител „Алстом“ (Alstom) беше официално посрещната на Централна гара в София. Тя е част от модернизацията на българската железница.

Общата стойност на 12-те мотриси е близо 155 млн. евро. Договорът предвижда доставката и на още 23 влака, които ще пристигат поетапно в страната.

Заедно с мотрисите „Шкода“, които вече са включени в графика, с влаковете на „Алстом“ продължава обновяването на подвижния състав на българската железница.