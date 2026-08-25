Дете запалило огромния пожар в Хасково

Дете на 13 години е запалило адския пожар в Хасково, който изпепели 14 000 декара в землищата на селата Динево, Малево, Любеново, Криво поле и Корен, като засегна и част от военния полигон там, потвърдиха от полицията и пожарната в региона. Тийнейджърът е от село Динево, съобщи ОДМВР-Хасково.

Двамата с друг малолетен пушили цигари край язовира над селото и 13-годишният решил да подпали тревата. След като не успели да изгасят пламъците, избягали.

Законът, за жалост, не е строг в такива случаи. С двете момчета, в присъствието на родителите им, в полицията е проведена беседа. Предстои случаят да бъде докладван на Районна прокуратура-Хасково.

Тъй като са малолетни с момчетата ще се заеме Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Най-тежкото наказание, което може да бъде наложено на детето, е подписка, а максималната глоба за родителите му, е в размер на 1000 евро.

Самият пожар, заради който бе обявено частично бедствено положение, е вече локализиран. На място и днес остават 6 екипа на пожарната, за да не бъде допуснато повторно разгаряне, тъй като все още има тлеещи огнища.

Частичното бедствено положение, обявено вчера със заповед на кмета на община Хасково Станислав Дечев за територията на селата, остава в сила до утре - сряда, съобщи заместникът му Динко Тенев.

В продължение на две денонощия в потушаването на пожара участваха десетки екипи огнеборци не само от РДПБЗН-Хасково, но и от Сливен, Пловдив, Пазарджик и Стара Загора, доброволци, горски и общински служители. На помощ бе извикан и военен хеликоптер с екипаж от 24-та авиационна база-Крумово.