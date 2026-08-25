Воден ад в две райски градчета, пороят погълна мъж (ОБНОВЕНА)

Воден ад в две райски наши градчета - Сатовча и Струмяни. Частично бедствено положение обявиха в община Сатовча след поройните валежи вчера следобед. Най-тежко засегнато е село Кочан, където за около час и половина проливният дъжд е превърнал улиците в реки.

Наводнени са множество къщи, като водата е нанесла щети по приземни етажи и покъщнина. Сериозни поражения има и по земеделската продукция в региона.

Множество градини са били наводнени, а реколтата е погубена, посочват още от Общината.

Пороят в Сатовчанско е продължил около час и половина и е причинил щети по общинската и частната инфраструктура, информират от местната администрация.

Бедствено положение е обявено на територията на община Струмяни, след две приливни вълни на планинските реки Шашка и Злинска, съобщи БНР.

Към момента няма информация за загинали или бедстващи хора, но се е наложила евакуация на 7 души. Всички комуникации в общинския център са прекъснати.

В Пещера пък продължава издирването на 58-годишния мъж, отнесен от реката, докато спасявал съпругата и детето си. До късно снощи продължи акцията по издирването му от екипи на полицията. В нея бяха включени дрон и следови кучета.

Нивото на Стара река в Пещера се е покачило за минути. Вследствие на придошлите води са наводнени и няколко къщи в квартал „Луковица“, село Нова махала и Батак.

„Къщата им се намира близо до реката и когато е дошла приливната вълна, той е тръгнал да спасява сина си и жена си и го е отнесла реката“, обясни пред БНТ Гълъбина Карамитрева, заместник-кмет на община Пещера.

Десетки участват в издирвателната акция – включително доброволци и допълнителни екипи от полицията и пожарната в Пазарджик. Заради трудния терен са използвани и кучета, и дронове.

Къщата на семейството е наводнена. Съпругата и детето на изчезналия мъж са в безопасност. Търсенето на изчезналия мъж ще продължи утре сутрин. Пътят Пещера – Батак остава затворен за движение през нощта заради компрометирани участъци. Утре той ще бъде инспектиран от специални екипи.