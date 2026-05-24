Янтра преля. Още един град на нокти

Река Янтра излезе от коритото си край град Бяла, област Русе, няма опасност за населението и инфраструктурата.

Кметът на града Димитър Славов обясни пред БТА, че са залети няколко декара площ в района на Експо центъра "Уста Колю Фичето" до моста, където е и една от най-ниските точки. По думите му сградата е проектирана за 3,50 метра приливна вълна, като в момента преливането е само с половин метър. Залята е асансьорна шахта, която ще бъде отводнена, след като реката се оттегли.

"Край Бяла е наводнен и път към пречиствателната станция. В останалите критично ниски точки при селата Полско Косово и Стърмен засега няма проблем", обясни Славов.

Областният управител на Русе проф. д.н. Любомир Владимиров заяви, че се наблюдава голямо струпване на дървета в коритото на река Янтра край мостовите съоръжения при село Долна Студена и на моста между Караманово и Новград. Веднага след като ситуацията се успокои ще бъдат предприети мерки за премахване на дърветата, така че да не създават предпоставки за подприщване на водния отток, категоричен бе проф. Владимиров. Той продължава да е в контакт с институциите от региона и при необходимост ще бъдат предприети допълнителни мерки. Край село Долна Студена има земеделски имоти под вода, но те попадат в т.нар. заливаема зона на реката.

Областният управител на Русе е в контакт и с колегата си във Велико Търново. По последни данни продължава преливането на язовир „Александър Стамболийски“ с около 170 куб. м./сек., което е възможно да доведе до допълнително покачване нивото на река Янтра през следващото денонощие. Ситуацията се следи непрекъснато, като категорично за сега няма опасност за хората и имуществото им, поясни проф. д.н. Любомир Владимиров.

