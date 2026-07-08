Обявиха кога ще ни мъчи следващата силна магнитна буря

През юли 2026 г. се очакват няколко периода на повишена слънчева активност, според Британската геоложка служба, предава Bulgaria ON AIR.

На 9 юли високоскоростен поток от коронална дупка ще достигне Земята, което ще предизвика магнитна буря от ниво G1, която ще продължи поне два дни – на 9 и 10 юли

15-17 юли – очаква се магнитна буря със средна сила. Възможно е умерено въздействие върху качеството на съня, общия тонус на организма и артериалното налягане.

26-28 юли – прогноза се силна магнитна буря. Това се очаква да бъде пикът на слънчевата активност за месеца и може да бъде съпроводен със силно главоболие, обостряне на хронични заболявания и смущения в работата на навигационните системи.

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