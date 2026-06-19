3 дни главоболия заради силна магнитна буря

Слънцето ще създаде нови проблеми на метеочувствителните хора в края на седмицата. Между 19 и 21 юни Земята ще бъде връхлетяна от поредната вълна от геомагнитна активност.

Когато слънчевият вятър удари магнитното поле на нашата планета, хората с високо кръвно налягане и всички, които страдат от хронична умора, първи усещат последствията. Предстоящият уикенд обещава да бъде едно емоционално и физическо изпитание.

Според прогнозите за космическото време през тези дни слънчевата активност ще остане в умерената, но силно дискомфортна „оранжева зона“.

Очаква се ситуацията да се развие по следния начин:

19 юни (петък): Първият удар. Геомагнитната активност ще нарасне до 4-та степен (К-индекс 4). Бурята все още няма да е екстремна, но чувствителните хора може да усетят ефектите ѝ още от рано. Симптомите могат да включват тревожност, главоболие в задната част на главата и лек световъртеж.

20 юни (събота): Пикът на бурята. Активността ще остане на нива от 4-5. Очаква се събота да бъде най-трудният ден за хората, които страдат от мигрена и сърдечно-съдови заболявания. Възможни са резки скокове на кръвното налягане, усещане за „мъгла“ в главата и непреодолима апатия.

21 юни (неделя): Магнитосферата постепенно ще започне да се успокоява. Индексът ще спадне до 3, което се счита за слабо смущение. Въпреки това емоционалният и физическият „махмурлук“ от съботния пик може да се усеща чак до вечерта.

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