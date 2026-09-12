3 дни главоболия заради силна магнитна буря
Между 19 и 21 юни Земята ще бъде връхлетяна от поредната вълна от геомагнитна активност
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Между 19 и 21 юни Земята ще бъде връхлетяна от поредната вълна от геомагнитна активност
Слънчевите изригвания са от X-клас
Учени предупреждават за опасно слънчево изригване
Земята се намира под въздействието на продължително геомагнитно смущение
Тя не само влияе на настроението ви, но буквално може да е изпитание за кръвоносните ви съдове
В комбинация със здравословен режим на сън и хидратация те дават контрол на симптомите
Геомагнитната обстановка ще остане нестабилна няколко дни
Древният източник на живот и светлина, понякога напомня за своята сурова сила
Ето кога то е спасение и кога е пречка
Веществата в тези чайове намаляват възпалението, което облекчава болката
Много хора се оплакват от главоболие, повишена умора, спадове на налягането или безсъние
Чай от маточина помага да преодолеем неразположението от повишената геомагнитна активност
Кр-индексът ще достигне пета степен, което е сериозно
Чака ни спокоен месец
Метеочувствителните хора могат да изпитват силно главоболие
Боля ли ви главата през последната седмица? Има причина
Зимното часово време влияе различно на хората според техния зодиакален знак
Възможни са повреди в електронни и електрически уреди
Учените уточниха, че първото изригване е от клас M3.5
Много е важно да внимавате какво ядете