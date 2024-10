Болки в главата? Мощни бури ще удрят Земята

Удрят ни много силни геомагнитни бури от степен G4 в петък.

За това предупреждава Центърът за прогнозиране на космическото време към Националната агенция за океански и атмосферни изследвания (NOAA).

Мощно слънчево изригване вечерта на 8 октомври е причината за очакваните геомагнитни бури, като заредените частици от това бързо изхвърляне на плазма от короната на Слънцето се движат със скорост около 1200-1300 километра в секунда.

Много силните геомагнитни бури от степен G4 причиняват смущения и прекъсвания на електричеството, комуникациите, GPS навигацията, повреди в електронни и електрически уреди, опасност за хората и системите в Международната космическа станция.

Метеочувствителните и хронично болните хора е възможно да изпитат дискомфорт, проблеми с кръвното налягане и главоболие.

There will be a chance to see the northern lights tonight, as a CME has arrived at Earth. A Warning for a strong geomagnetic storm (G3) has been issued with G4 or higher levels possible. Just some high cirrus clouds and elevated smoke are forecast to be across the region. pic.twitter.com/jCzSGR9dEe