Пълна програма днес: Слънце, дъжд и гръмотевици
По Черноморието остава ветровито, а през уикенда се очаква предимно слънчево време с температури до 32°
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По Черноморието остава ветровито, а през уикенда се очаква предимно слънчево време с температури до 32°
Те могат да изразят тази творческа нишка по безброй начини
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В момента има много концентрирана енергия в Овен
Абсолютно нетипично за сезона
Максималните температури леко ще се понижат и ще бъдат между 8° и 13°, в София – около 9°.
Минимални стойности на температурите ще бъдат между 4°С и 6°С,
Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°
Ето какво ги очаква представителите и на другите зодиакални знаци
Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°, в София – около 19°
В почти цяла България е обявен оранжев код за обилни валежи
В планините ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност
Зад всичко това може да се крие опит за използване
Ще има ли рекордни температури
Докато много хора се страхуват от петък 13-ти, други се радват на деня и числото му
Максималните ще бъдат между 24° и 29°
В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево
Ето какво очаква и другите зодиакалните знаци
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Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, максималните - между 13° и 18°