26 юни носи вдъхновение и мотивация на 3 зодии

На 26 юни три зодии най-накрая отново се чувстват вдъхновени и мотивирани. Директният Нептун разпалва въображението ни и ни позволява да уловим иновативната енергия навсякъде около нас.

Изглежда, че в петък почти всичко ни вдъхновява и тези астрологични знаци могат да изразят тази творческа нишка по безброй начини. Едно е сигурно: няма да изпратим този ден, без да започнем нещо мащабно или да дадем старт на истински шедьовър. Всичко е забавно и вълнуващо, а ако можем да го измечтаем, значи можем и да го превърнем в реалност, пише YourTango.

Близнаци

Почти всеки разговор, който провеждате на 26 юни, ви отвежда до някое изключително креативно място, Близнаци. Творчеството ви е в разгара си и наистина не ви е нужно много, за да се почувствате невероятно вдъхновени.

Това има много общо с хората, с които избирате да се обграждате и да разговаряте по време на директния Нептун. Социалният ви кръг е пълен с творчески личности. В петък идеите просто хвърчат наоколо, а вие сте човекът, който ще създаде нещо реално от тях.

Нептун има огромно влияние върху способността ви да се задействате. Винаги сте пълни със страхотни идеи, но в този ден няма да се задоволите те просто да живеят в ума ви. Сега е време за планиране и действие. Позволете на творческия сок да тече свободно!

Лъв

По време на директния Нептун се чувствате по-уверени, отколкото от доста време насам, Лъвове. Артистичните ви заложби нямат граници и създавате красота, която изглежда почти безгранична.

През този период не се спирате пред нищо. Когато вдъхновението ви връхлети толкова силно, колкото в петък, вие просто го оставяте да ви води. Не заставате на пътя на собствения си блясък - и така трябва.

Това е ден, в който надминавате собствените си очаквания, а това е едно наистина фантастично състояние. Творчеството ви е заложено до краен предел и в момента наистина няма таван за това, което можете да постигнете. За щастие, имате и мотивацията да доведете докрай възвишените си идеи.

Водолей

Никога не ви е пукало и няма да ви пука какво мислят другите за вас, Водолеи, нито пък някога ще се чувствате комфортно в опитите си да се впишете в тълпата. По време на директния Нептун ще можете да изживеете това по един много креативен начин. Обичате да се откроявате и искате това, което създавате, да прави същото.

В петък се чувствате невероятно вдъхновени да направите нещо невероятно и артистично, като например да напишете роман или да композирате музика. Става дума за нещо от този род, но без значение от детайлите, това, което създавате сега, е радикално уникално. Точно това ви отличава от тълпата. Когато решите да действате, вие го правите, като създавате нещо напълно оригинално и безпогрешно гениално. По природа сте иновативни и вдъхновяващата енергия на Нептун е точно по вкуса ви.

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