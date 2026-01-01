Китайски хороскоп за септември: Един намира любовта, друг къса със старото
Месецът носи решаващи разговори, нови хора и моменти, в които някои връзки просто ще трябва да останат в миналото
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Месецът носи решаващи разговори, нови хора и моменти, в които някои връзки просто ще трябва да останат в миналото
Напредъкът не винаги се измерва с финансови бонуси или гласни похвали
Полезни контакти отварят врати, а правилните решения могат да донесат повече сигурност и добри приходи
Луната в Телец помага за стабилизиране на емоциите ни
Във вторник можем да си отдъхнем и отново да усетим спокойствието от това просто да съществуваме
Очаквайте 6 юли да бъде доста изтощителен
Увереност, емоционална дълбочина и загадъчна природа създават това
Огромен късмет за Лъва, Рибите сбъдват мечта, любовно признание за Рака
За много знаци месецът ще бъде свързан с пари, дом, семейство, нови запознанства, професионални промени и лична реализация
Юпитер навлиза в Лъв на 30 юни
Лъвът във "Великият Гетсби", Телецът в "Шоколад"
Седмицата започва с нежната енергия на Пълната Микролуна в Козирог на 29 юни
Те могат да изразят тази творческа нишка по безброй начини
Предстоят им неочаквани предложения, важни срещи и благоприятни обстоятелства
Астролозите подчертават, че това не е просто „хаотичен период“, а ценно време за вътрешно подреждане и осъзнаване
За Везните седмицата носи важни събития в професионалната сфера
Това е период, в който любовта, късметът и успехът ще се подредят по почти магичен начин
Мощен коктейл от космическа енергия ще даде тласък на щастливи събития за тях
Астролозите вярват, че този период бележи мащабно енергийно рестартиране
За Везни се отварят нови хоризонти