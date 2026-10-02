Ключова визита в Скопие: България в разговора на Мицкоски с фон дер Лайен

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристига днес в Скопие за разговори, които могат да се окажат ключови за зациклилия европейски път на Северна Македония. В последната спирка от обиколката си на Западните Балкани тя ще се срещне с президента Гордана Силяновска-Давкова и премиера Християн Мицкоски. В навечерието на визитата правителството в Скопие постави директно въпроса за отношенията с България, като Мицкоски поиска представители на ЕС да участват в бъдещите разговори между двете страни.

Мицкоски иска Брюксел между Скопие и София

Премиерът на Северна Македония вече заяви, че би искал бъдещите разговори с България да се водят в присъствието на представители на Европейската комисия и ЕС. Той дори допусна възможност за участие на представители на НАТО, тъй като България и Северна Македония са съюзници в алианса. Според Мицкоски присъствието на трета страна би позволило аргументите на Скопие и София да бъдат чути „обективно“.

„Логично е да седнем и да разговаряме в присъствието на представители на ЕС, защото аргументите трябва да бъдат чути обективно. Когато седнем и разговаряме на двустранна основа, това, което се обсъжда, няма съдържание. Нито пък брифингът след тези срещи съответства на това, което се обсъжда на тези срещи“, заяви Мицкоски. Той уточни и че няма комуникация с българския премиер Румен Радев.

Брюксел не е променил условието за българите в конституцията

До момента европейската рамка за напредъка на Северна Македония остава непроменена. За да продължи страната към следващата фаза на преговорите, трябва да бъдат приети договорените конституционни промени, с които в основния закон да бъдат включени и гражданите, които са част от българския народ.

Това условие е част от преговорната рамка, договорена през 2022 г. Скопие обаче все още не е осигурило необходимото парламентарно мнозинство за измененията, а правителството на Мицкоски настоява първо да получи допълнителни гаранции за бъдещия ход на процеса.

Скопие се страхува да не остане във втората група

Допълнително напрежение преди пристигането на фон дер Лайен предизвика информацията, че Брюксел работи по по-конкретни пътни карти за Черна гора, Албания, Украйна и Молдова. Северна Македония не е сред държавите, които се споменават като най-напреднали в този процес.

Мицкоски заяви, че няма информация страната му да е изключена от бъдещите планове на ЕС и очаква обяснение от европейската страна. „Ще трябва да попитаме ЕС дали това е вярно и ако е така, защо е така, като се има предвид, че ние изпълняваме повечето реформи, които са част от Програмата за реформи и Плана за растеж“, каза той.

Премиерът подчерта, че ако присъединяването към ЕС се основава на заслуги, за него би било нелогично Северна Македония да бъде оставена извън групата на страните, които се придвижват по-бързо.

Опозицията атакува Мицкоски

Посещението на фон дер Лайен изостри и вътрешнополитическия спор в Северна Македония. Лидерът на опозиционния СДСМ Венко Филипче обвини правителството, че страната рискува да остане извън основния поток на европейското разширяване.

„Искам да кажа на Християн да помисли добре. Ако трябва и да не спи през нощта, какво ще каже на Урсула фон дер Лайен. И да не си играе с бъдещето на страната, защото бъдещите поколения може да го съдят“, заяви Филипче. Според него искането за посредници в отношенията с България е опит да бъде избегнат въпросът за изпълнението на вече поетите европейски ангажименти.

От „Алианс за албанците“ също призоваха посещението да доведе до конкретни стъпки и поискаха публичен план със срокове за изпълнение на европейските ангажименти, включително конституционните промени, реформите в съдебната система и борбата с корупцията.

Коридор 8 също влиза във визитата

По време на посещението си фон дер Лайен ще разгледа и финансиран от ЕС проект по железопътния Коридор 8. Проектът има пряко значение и за България, тъй като трябва да подобри транспортната свързаност между България, Северна Македония и Албания.

Визитата в Скопие е последната спирка от балканската обиколка на председателя на Европейската комисия. Основният политически въпрос обаче остава дали Северна Македония ще изпълни поетите ангажименти по преговорната рамка, докато правителството на Мицкоски настоява за нов формат на разговорите със София и за по-активна роля на Брюксел.