Брекзит отново взриви Лондон: Фараж атакува Бърнам за връщането към ЕС

Найджъл Фараж обяви, че британският премиер Анди Бърнам му е направил „най-големия подарък“ в политическата кариера, като е върнал въпроса за Брекзит в центъра на националния дебат. Лидерът на „Реформирай Обединеното кралство“ смята, че готовността на Бърнам да разглежда различни варианти за бъдещите отношения с ЕС, включително повторно членство, разкрива сериозна слабост на управляващата Лейбъристка партия.

Фараж отново влиза в любимата си битка

Говорейки пред журналисти преди голям митинг на партията си, Фараж даде да се разбере, че възраждането на спора за Брекзит го връща на политически терен, който познава отлично още от референдума през 2016 г. По думите му именно решението на Бърнам да отвори отново вратата към разговор за членството в ЕС е създало „огромна уязвима зона“ за лейбъристите.

„Това е най-големият тласък, който съм получавал в кариерата си“, заяви Фараж.

Той атакува и проучванията, според които значителна част от британците подкрепят повторно присъединяване към ЕС. Фараж твърди, че тези резултати ще изглеждат различно, ако избирателите бъдат изправени пред конкретни последици, които според него могат да включват големи бюджетни вноски, присъединяване към Шенген и нов ангажимент по отношение на еврото.

„Разбира се, че го подкрепят, докато не им кажете, че това ще струва 25 млрд. лири годишно; докато не им кажете, че това означава присъединяване към Шенген; докато не им кажете, че това всъщност ще означава нов ангажимент за приемане на еврото“, заяви той пред „Гардиън“.

Бърнам отвори врата, която лейбъристите дълго държаха затворена

Позицията на Анди Бърнам представлява отчетлива промяна спрямо по-предпазливата линия, която Лейбъристката партия поддържаше досега. Премиерът вече заяви, че страната трябва да прецени всички реалистични варианти за отношенията със съюза и че повторното членство не бива автоматично да бъде изключвано.

Това върна Брекзит в центъра на политическия дневен ред години след официалното напускане на Великобритания. За Фараж промяната е възможност да възстанови основната линия, върху която изгради политическата си кариера - твърда защита на Брекзит и противопоставяне на всякакъв опит страната да се върне под правилата на Брюксел.

Нова предизборна линия на сблъсък

Реформаторите виждат шанс да използват европейската тема срещу управляващите, особено в райони, които подкрепиха Брекзит и където лейбъристите традиционно се борят за работническия вот. Самият Фараж смята, че повторното отваряне на този спор може да се превърне в една от основните разделителни линии преди следващите избори.

От своя страна Бърнам аргументира необходимостта от нов разговор с факта, че икономическите и търговските отношения между Великобритания и ЕС продължават да бъдат ключови за страната. Така десет години след референдума Брекзит отново се връща като една от най-взривоопасните теми в британската политика.