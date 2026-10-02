Рубио пристига за ключови разговори с Гърция за отбрана, Крит и газ

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио ще бъде в Атина на 6 и 7 октомври за разговори, които ще обхванат отбраната, регионалната сигурност и енергетиката. Той ще оглави американската делегация за шестия кръг на Стратегическия диалог между САЩ и Гърция и ще се срещне с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис и външния министър Йоргос Герапетритис.

Сред централните теми ще бъде двустранното отбранително сътрудничество и използването на военни съоръжения в Гърция по силата на Споразумението за взаимно отбранително сътрудничество. Очаква се да бъдат засегнати и плановете на Атина за евентуално разширяване на териториалните води южно от Крит до 12 морски мили, както и възобновяването на проучванията на морското дъно, свързани с електроенергийната връзка между Гърция и Кипър.

Вашингтон подкрепя развитието на регионалните енергийни връзки и едновременно насърчава износа на американски втечнен природен газ. В дневния ред се очаква да влязат също войната в Украйна и ситуацията в Близкия изток, като американската страна поставя акцент и върху избягването на напрежение между съюзници в НАТО.

Визитата идва и непосредствено след публикации около посланика на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл. Посещението на Рубио се възприема и като израз на подкрепа за нея след публикация на „Уолстрийт джърнъл“, предизвикала политически реакции в Гърция.

Според американското издание по време на вечеря през март Гилфойл е направила изказване, което присъстващи са възприели като намек, че Вашингтон разполага с възможности да влияе върху политическата власт в други държави. Адвокатът й оспорва начина, по който разговорът е бил описан.

Посещението на Рубио в Атина се очаква да даде нов тласък на стратегическия диалог между САЩ и Гърция, като основният фокус ще бъде върху отбраната, енергетиката и сигурността в Източното Средиземноморие.