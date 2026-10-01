Рубио показа вратата на иранската делегация: Напуснете САЩ незабавно!

Американският държавен секретар Марко Рубио нареди на иранската делегация в Общото събрание на ООН, включително на външния министър Абас Арагчи, да напусне САЩ незабавно. Решението е взето след като поредният опит за пробив в дипломатическите преговори между Вашингтон и Техеран стигна до задънена улица. Според американската версия търпението е било изчерпано и на иранските представители буквално е било показано, че престоят им в Ню Йорк е приключил. Иран обаче оспорва твърдението, че делегацията е била изгонена, и заявява, че отпътуването е било планирано предварително.

Стояха по-дълго, отколкото бяха желани

По данни на Аксиос американската мисия в ООН е уведомила иранските си колеги вечерта на 28 септември, че по нареждане на Рубио делегацията на Арагчи трябва да напусне Ню Йорк „незабавно“.

Формулировката от американска страна е била необичайно остра. „Делегацията остана по-дълго, отколкото беше желана. Общото събрание на ООН приключи, така че беше време те да си тръгнат“, заявил американски представител.

Заповедта дошла в момент, когато Белият дом до последно очаквал възможност за напредък в непреките разговори с Техеран. Още сутринта на 28 септември във Вашингтон имало надежди, че може да бъде намерена формула за компромис, но до края на деня станало ясно, че позициите остават твърде далеч една от друга.

Арагчи напусна Ню Йорк часове по-късно

Само няколко часа след американското искане Арагчи и останалите представители на Иран напуснали Ню Йорк и отпътували за Доха. Делегацията излетяла в 1:20 часа местно време на 29 септември.

Иранската страна обаче отхвърли формулировката, че става дума за „изгонване“. Според Техеран графикът за отпътуване е бил предварително определен и американската страна е била уведомена за него още преди пристигането на делегацията. Така Вашингтон и Техеран представят коренно различни версии за едно и също дипломатическо събитие.

Преговорите удариха на камък

Зад дипломатическия скандал стои много по-големият спор за войната, Ормузкия проток, санкциите и иранската ядрена програма. През последните дни посредници от Катар и други държави опитваха да приближат позициите на двете страни, но основните противоречия останаха.

Техеран настоява за облекчаване на санкциите, размразяване на ирански активи и промени около корабоплаването през Ормузкия проток. Вашингтон от своя страна настоява Иран да направи конкретни отстъпки по ядрената си програма и да даде гаранции за бъдещите си действия.

Американски представители са дали да се разбере, че без движение по ядрената тема споразумение няма да има. Именно върху последователността на действията - кой какво прави първо и срещу каква отстъпка - преговорите отново са блокирали.

Войната остава фонът на дипломатическия сблъсък

САЩ и Израел започнаха военни действия срещу Иран на 28 февруари, след което Техеран отговори с ракетни и дронови атаки в региона. Конфликтът засегна тежко и корабоплаването през Ормузкия проток - един от ключовите маршрути за световните енергийни доставки.

През юни САЩ и Иран подписаха меморандум, който трябваше да отвори път към възстановяване на свободното корабоплаване и нови разговори за ядрената програма. Последвалите месеци обаче не доведоха до траен пробив, а напрежението между двете страни остана високо.

Катар продължава да търси изход

Въпреки рязката американска стъпка дипломатическият канал не е окончателно затворен. Катарските посредници продължават разговорите и с Вашингтон, и с Техеран в търсене на формула, която да върне страните към договореност.

Засега обаче най-силният сигнал дойде не от масата за преговори, а от Вашингтон. Вместо дипломатически пробив иранската делегация получи нареждане да напусне Съединените щати - ход, който показва колко дълбока остава пропастта между двете страни.