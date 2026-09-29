Чужда следа зад заговора за американската база? Рубио хвърли бомба

Сериозен международен скандал се разгаря около предполагаем заговор срещу военновъздушната база „Феърфорд“ във Великобритания, използвана от американските сили. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че в случая „ясно личи намесата на чуждестранен субект“, но отказа да назове държава. Британската полиция също разследва възможността заподозрените да са действали от името на чужда сила, докато Иран категорично отрича каквато и да е връзка.

Това е много сериозна ситуация

Рубио даде да се разбере, че американските власти разполагат с информация, която все още не може да бъде огласена публично. Той определи случилото се край „Феърфорд“ като „много сериозна ситуация“ и подчерта, че според Вашингтон има чуждестранна следа.

Американският първи дипломат спомена Иран в по-широкия контекст на заплахите срещу американски активи по света, но не го обвини пряко за конкретния случай. Това разграничение е важно, тъй като британските власти все още не са обявили официално кой може да стои зад предполагаемия заговор.

Петимата заподозрени са освободени под гаранция

Най-голямото напрежение идва от факта, че петимата британци, арестувани по подозрение за престъпления, свързани с тероризъм и взривни вещества, вече са освободени под гаранция. Те остават обект на разследване, но решението предизвика видимо недоумение във Вашингтон.

Президентът Доналд Тръмп заяви, че е „изненадан“ от освобождаването им и даде ясно да се разбере, че самият той не би постъпил по този начин. Рубио също призна, че „мнозина са обезпокоени“, но подчерта, че американските власти поддържат постоянна връзка с британските си партньори.

Три микробуса край една от най-чувствителните бази

Петимата мъже бяха задържани в неделя близо до базата, след като полицията получи сигнал за подозрителна активност и три микробуса в района. „Феърфорд“ има особено значение, защото се използва от американските военновъздушни сили и е свързана с операции на САЩ.

Около 85 домакинства бяха евакуирани като предпазна мярка, а районът беше отцепен и претърсен от специализирани екипи. Впоследствие жителите започнаха да се връщат по домовете си, но огледите около превозните средства продължиха. Според наличната информация не са открити действащи взривни устройства, но това не е сложило край на разследването.

Британските служби проверяват чужда следа

Ръководителят на британската антитерористична полиция Лорънс Тейлър потвърди, че се разглеждат множество версии. Сред тях е възможността действията да са били извършвани от подставени лица или от хора, които съзнателно или несъзнателно са работили в интерес на чужда държава.

Това е една от най-чувствителните версии, тъй като би превърнала случая от обикновено криминално разследване в потенциална операция с международно измерение. Засега обаче британските власти отказват да посочат конкретна държава и настояват, че разследването остава отворено във всички посоки.

Иран отрича категорично

Техеран реагира остро и отхвърли твърденията за възможна иранска следа. Иранските власти заявиха, че страната няма отношение към случая и отрекоха каквато и да е връзка с предполагаемия заговор.

Именно затова американските и британските власти засега говорят предпазливо. Вашингтон твърди, че има намеса на чужд субект, но не посочва официално кой е той. Лондон от своя страна проверява версията за чуждо участие, но не е стигнал до публично заключение.

КОБРА беше свикана извънредно

Сериозността на случая личи и от реакцията на британското правителство. Премиерът Анди Бърнам свика извънредно заседание на правителствения комитет КОБРА, който се събира при тежки кризи и заплахи за националната сигурност.

След заседанието британските власти подчертаха, че освобождаването под гаранция не означава край на разследването. Решението за мерките спрямо заподозрените е в компетентността на полицията и прокуратурата, докато службите продължават да анализират доказателствата.

Вашингтон обещава последствия

Най-силното предупреждение дойде от Рубио. Той заяви, че САЩ ще приемат изключително сериозно всеки опит за атака срещу американски военни или активи извън страната и че подобни действия биха имали последствия.

Точно това превръща случая край „Феърфорд“ в нещо повече от британско вътрешно разследване. Ако бъде доказано, че зад него стои чужда държава или нейни посредници, случаят може бързо да се превърне в международна криза със значително по-широки последици.