Москва събира още хора за фронта. Зеленски предупреди за нова опасна фаза

Войната в Украйна може да навлезе в още по-опасна фаза. Президентът Володимир Зеленски заяви, че Русия е започнала нова мобилизационна кампания и планира да привлече допълнително чужденци за армията си. По думите му Москва разширява и военното си сътрудничество със Северна Корея, откъдето се подготвя нов контингент от хиляди военнослужещи.

Русия вече търси още хора

Украинският президент се позова на информация от службите за сигурност и заяви, че Москва е започнала нов етап по увеличаване на личния състав. „Руснаците също така планират да привлекат допълнително чужденци“, заяви Зеленски във вечерното си обръщение.

От месеци се обсъжда възможността Русия да прибегне до нова мобилизация заради продължителността на войната и необходимостта да поддържа голям брой военнослужещи по фронта. Кремъл досега отхвърляше твърденията, че се подготвя нова масова мобилизационна вълна.

Още 10 000 севернокорейски войници

Най-тревожната част от информацията на Зеленски е свързана със Северна Корея. Според него в момента на руска територия вече има повече от 8000 севернокорейски военнослужещи.

Украинският президент твърди, че това няма да е краят. По думите му се подготвя разгръщането на още около 10 000 души, които в момента се подбират и преминават обучение, преди да бъдат изпратени в Русия.

Ако тези данни се потвърдят, това би означавало значително разширяване на севернокорейското участие във войната и още по-тясно военно сътрудничество между Москва и Пхенян.

Войници срещу технологии

Според Зеленски помощта на Северна Корея не е безвъзмездна. Той твърди, че Русия предоставя технологии в замяна на военна подкрепа.

Украинският президент заяви, че на територията на Северна Корея е започнало производство на ударни дронове от типа „Шахед“ с руска техническа помощ. Това твърдение идва от украинската страна и към момента няма независимо потвърждение за пълния му мащаб.

Ако подобен трансфер действително се извършва, последиците могат да излязат далеч извън рамките на войната в Украйна. Северна Корея би получила достъп до технологии и практически опит, натрупани при масовото използване на дронове в реални бойни действия. „Така се разпространява злото и така заплахата за живота в една част на света се пренася в други части на света“, заяви Зеленски.

Заплахата излиза извън украинския фронт

Именно това е най-сериозният елемент в предупреждението на Киев. Колкото повече държави предоставят войници, оръжие или технологии, толкова по-трудно конфликтът остава ограничен само между Русия и Украйна.

За Киев повече хора означават възможност Москва да попълва загубите си и да поддържа натиска по фронтовата линия. За Европа това увеличава риска войната да се проточи, а за Азия задълбочаването на военното сътрудничество между Русия и Северна Корея може да има последици и за регионалната сигурност.

Затова твърденията за нова мобилизация и нов севернокорейски контингент се следят внимателно. Ако бъдат потвърдени, те ще покажат, че Москва не само търси допълнителен човешки ресурс, но и разширява мрежата от външна подкрепа за продължаването на войната.