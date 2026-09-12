Битката с пожарите е на живот и смърт. Отвсякъде се стичат доброволци
Вятърът обръща огнения ад
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Вятърът обръща огнения ад
Есенните наборници трябва да бъдат призовани между 1 октомври и 31 декември
Нашата позиция е непроменена – ясна и категорична, каза премиерът
От МВнР обявиха, че поддържат активна комуникация както със семейството на Любомир Киров
Тази година парите за отбрана, които страната ни отделя, възлизат на 2.09% от БВП.
Кметовете на Анкара и Истанбул с по-голямо доверие от президента
Законодателите се бавиха месеци наред
Мобилизация от такъв мащаб ще изисква допълнително финансиране
Властите не дават разрешения за провеждане на протести
Най-малко 4121 души са избягали от военни части от началото на мобилизацията в Русия
Борба с шпионаж
Този месец хакери са извършили масово изпращане на фишинг имейли до руски компании
Това ще се случи, ако украинската контраофанзива се окаже достатъчно успешна
Голямо напрежение в Русия заради войната срещу Украйна
Експерти подозират, че и наборни войници ще бъдат изпратени на война
Мобилизацията в Русия беше въведена след отстъпления на силите на Москва в различни части на Украйна
Възможно е да се раздават призовки по улиците, твърди военен
През септември възстановяването на икономическата активност се е забавило
Изявление на Дмитрий Песков
Путин заяви пред журналисти, че всички мобилизационни мероприятия трябва да приключат до две седмици