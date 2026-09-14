Дойде краят на Златния век за IT кадрите

Съкращенията в българската IT индустрия са резултат както от икономическата несигурност и промените в инвестициите, така и от навлизането на изкуствения интелект.

Рутинните позиции намаляват, но търсенето на специалисти в AI инженеринг, киберсигурност и облачни технологии расте.

Това коментира Станислав Овчаров, изпълнителен директор на "Авенга България“, по Bloomberg TV Bulgaria.

По думите на Овчаров съкращенията през последната година са следствие от няколко фактора, сред които икономическата несигурност, пренасочването на капитал към AI инфраструктурата и автоматизацията на част от работата. Той подчерта, че съкращенията не са масови и не всички са свързани с изкуствения интелект.

"Ако под Златен век говорим за периода, в който почти независимо от нивото на квалификация и специализация един IT специалист можеше да разчита, че ще се намери добре платена работа и ще получи бърз кариерен растеж, да, този период е приключил“, каза още Овчаров