Хотелският Wi-Fi крие капан. Една грешка може да изложи данните ви

Безплатният Wi-Fi е толкова обичайна част от хотелското обслужване, че повечето пътуващи се свързват почти автоматично. Именно тук обаче може да се крие рискът. Експерти по киберсигурност предупреждават, че публичните хотелски мрежи не са най-подходящото място за банкиране, служебна работа или въвеждане на чувствителни лични данни, пише SlashGear. Първата опасност може да се появи още преди телефонът или лаптопът изобщо да са се свързали.

Фалшивата мрежа може да изглежда напълно истинска

Една от познатите измами е създаването на безжична точка за достъп с име, почти идентично с това на официалната хотелска мрежа. Гостът вижда името на хотела, приема, че връзката е легитимна, и се свързва.

Затова само съвпадението на името не е достатъчно. Преди свързване е разумно да се потвърдят точното име на мрежата и необходимата парола с рецепцията или друг представител на хотела.

Дори истинската хотелска мрежа не е абсолютна гаранция

Официалната мрежа също не може да се приема като напълно защитена. Хотелската инфраструктура в миналото е била обект на целенасочени кибератаки, включително срещу гости с ценна служебна информация.

Един от най-известните примери е кампанията Darkhotel. При нея нападатели са използвали компрометирана хотелска инфраструктура и фалшиви софтуерни актуализации, за да атакуват високопоставени служители и ръководители на компании.

Банковата сметка оставете за мобилната мрежа

Експертите не оценяват еднакво вероятността човек действително да стане жертва при всяко свързване с хотелски Wi-Fi. По една препоръка обаче има значително по-малко разминаване - публичните мрежи е по-добре да не се използват за най-чувствителните операции.

Проверка на банкова сметка, преводи, въвеждане на финансови данни или достъп до особено важна служебна информация е по-разумно да се извършват през мобилните данни на телефона или чрез лична точка за достъп, когато това е възможно.

ФБР също предупреждава пътуващите

Според SlashGear американското Федерално бюро за разследване приема рисковете при публичните хотелски мрежи достатъчно сериозно, за да препоръчва предпазливост при използването им. При чувствителни задачи по-сигурният избор е мобилната интернет връзка.

Ако все пак се налага използване на хотелски Wi-Fi, сред препоръчваните мерки е VPN, който криптира интернет трафика между устройството и VPN сървъра. Важно е също операционната система, браузърът и приложенията да бъдат актуализирани.

Изключете автоматичното свързване

Практична предпазна мярка е телефонът или лаптопът да не се свързват автоматично с познати публични мрежи. Така намалява рискът устройството само да избере мрежа с подвеждащо име.

След напускане на хотела мрежата може да бъде премахната и от списъка със запаметени връзки. Това е особено полезно при често пътуване и използване на множество обществени точки за достъп.

Най-сигурното правило е и най-простото

Хотелският Wi-Fi е удобен за обикновено сърфиране и задачи, при които не се обменя чувствителна информация. Когато обаче става дума за пари, пароли, служебни документи или лични данни, мобилната връзка обикновено е по-подходящият избор.

А ако обществената мрежа е единствената възможност, проверката на нейното име, VPN връзката и актуализираният софтуер могат значително да ограничат потенциалните рискове.