Хотелският Wi-Fi крие капан. Една грешка може да изложи данните ви
Фалшиви мрежи могат да имитират името на хотела, а експерти предупреждават да не проверяваме банкиране и чувствителни профили през публична връзка
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Фалшиви мрежи могат да имитират името на хотела, а експерти предупреждават да не проверяваме банкиране и чувствителни профили през публична връзка
Бавното зареждане на игри или филми не винаги означава, че е време да преминем към по-скоростен план
Честотата 2,4 гигахерца осигурява по-широк обхват, а 5 гигахерца носи по-висока скорост
Неправилното поставяне на антената и лошата инсталация на рутера могат да доведат до слаб сигнал дори при бърз план
Оказва се, че не само стените са проблем – дори аквариумът и микровълновата могат да отслабят безжичната връзка
LiFi предлага по-висока скорост и по-добра защита, защото светлинният сигнал не преминава през стени
Той е създаден предимно за удобство на гостите, а не за защита на техните данни
В повечето случаи е достатъчно просто да се коригират настройките и местоположението на съществуващо устройство
Това може сериозно да повлияе на производителността на интернет връзката ви
Получавате технологична иновация в красив и дискретен вид
Тези иновативни решения са поредната стъпка на iBank в стремежа й да отговори на нуждите на съвременния потребител
Потребителите могат да използват и собствени устройства
Какво показва анализът
По думите му е много трудно да предпазим личните си устройства от участие в кибератаки
Авторът на изследването д-р Али Абеди предлага промяна в стандарта за Wi-Fi
Свържете се с добре защитен Wi-Fi
Специалисти смятат, че причината е в натоварените честотни диапазони на 2,4 GHz в страната
"Ще летувате на родното Черноморие, нали?"
От днес жители и гости на града могат да ползват в парка неограничен достъп до интернет
До края на 2019 г., а вероятно и до средата на годината, всички училища в страната трябва да имат изградени wi-fi мрежи