Ето защо никога не трябва да използвате Wi-Fi в хотели

Почти невъзможно е да си представим пътуване без интернет, а за много хора първото действие след настаняване в хотел е да се свържат с безжичната мрежа. Именно този навик обаче крие сериозни рискове за поверителността и сигурността на личните данни, предупреждават експерти по киберсигурност, според които хотелският Wi-Fi често е лесна мишена за злоупотреби.

Слаба защита и общ достъп

Основната функция на хотелския Wi-Fi е да осигури бърз и удобен достъп до интернет за гостите, независимо дали използват смартфон, лаптоп или таблет. Това удобство обаче често е за сметка на сигурността. Експерти, цитирани от BGR, посочват, че подобни мрежи рядко са добре защитени и обикновено не разполагат със съвременни системи за криптиране. Дори когато е необходима парола, тя най-често е една и съща за всички гости и се предоставя на рецепцията, което на практика я прави публична. В резултат на това всеки, който се намира в обхвата на мрежата, може сравнително лесно да получи достъп до нея и до трафика в нея.

Остаряла техника и фалшиви мрежи

За разлика от домашните интернет мрежи, които все по-често използват модерни рутери и редовни актуализации за сигурност, хотелските системи често разчитат на остаряло оборудване. Това ги прави особено уязвими за атаки. Допълнителен риск представляват така наречените фалшиви точки за достъп – мрежи, създадени от нападатели и кръстени по начин, който наподобява официалното име на хотела. Гостите лесно могат да се подведат и да се свържат с тях, без да подозират, че целият им интернет трафик може да бъде наблюдаван и записван от трети лица.

Как да се предпазим, когато няма алтернатива

Въпреки предупрежденията, на практика не винаги е възможно да се избегне използването на хотелски Wi-Fi, особено при пътувания в чужбина. В такива случаи специалистите съветват да се вземат допълнителни мерки за защита. Сред тях са използването на VPN, редовното обновяване на операционната система и приложенията, както и наличието на активен антивирусен софтуер и защитна стена. Според експертите тези стъпки не премахват напълно риска, но значително намаляват вероятността личните данни да попаднат в чужди ръце.

