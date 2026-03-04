Vivacom започва предварителните поръчки за новия iPhone 17e

Vivacom започва предварителни поръчки за новия смартфон на Apple - iPhone 17e, от днес, 4 март.

Моделът се предлага само онлайн на www.vivacom.bg

Vivacom предлага атрактивни условия за новия iPhone 17e. Надградете до iPhone 17e още сега и се възползвайте от отличното съотношение между цена и възможности – с по-бърза производителност, усъвършенствана система от камери, повишена издръжливост, магията на MagSafe и двойно по-голяма памет - 256 GB. Научете повече тук: www.vivacom.bg

iPhone 17e се предлага в три елегантни цвята с премиум матово покритие – черен, бял и нов нежен розов цвят. Клиентите на Vivacom могат да изберат предпочитания от тях цвят и да се възползват от специалните предложения на телекома.

Повече информация за iPhone 17e и условията за покупка можете да откриете тук: www.vivacom.bg

